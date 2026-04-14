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Corte ordena a juez terminar investigación por desacato sobre vuelos de deportación en EEUU

WASHINGTON (AP) — Un tribunal de apelaciones dictaminó el martes que un juez federal debe poner fin a su investigación por desacato sobre la negativa del gobierno de Trump de cumplir una orden de dar la vuelta a aviones que transportaban a migrantes venezolanos hacia El Salvador.

El juez presidente James Boasberg abusó de su discreción al seguir adelante con el proceso penal por desacato relacionado con los vuelos de deportación de marzo de 2025, según la opinión mayoritaria de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.

La administración del presidente Donald Trump tiene un derecho “claro e indiscutible” a la conclusión del proceso por desacato, escribió la jueza Neomi Rao en la opinión mayoritaria del tribunal.

Rao fue nominada por Trump, un republicano. Boasberg, juez presidente del tribunal de distrito en Washington, D.C., fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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