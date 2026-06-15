Corte de Londres condena a 2 hombres por plan de quemar 2 casas y un auto ligados a Starmer

El ucraniano Roman Lavrynovych, de 22 años, y Stanislav Carpiuc, un ciudadano rumano de 27 años, fueron hallados culpables de conspiración para dañar propiedad mediante incendio. Petro Pochynok, de 35 años, fue absuelto del cargo.

Los incendios de mayo de 2025 dañaron la vivienda de la que Starmer se mudó cuando se convirtió en primer ministro, así como un edificio de apartamentos del que en su día fue copropietario, y destruyeron su antigua camioneta Toyota. Nadie resultó herido en los incendios.