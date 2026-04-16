Corte en Kenia dice que demanda contra BP puede avanzar

Un cartel de BP en una gasolinera en Londres el 7 de febrero del 2023. (AP foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La demanda, presentada por 299 demandantes en febrero ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente en Isiolo, sostuvo que BP causó una grave contaminación ambiental al desechar de forma inadecuada y verter residuos tóxicos procedentes de actividades de exploración petrolera en partes del norte de Kenia.

Afirmó que los desechos, que contenían materiales radiactivos, contaminaron el agua subterránea y enfermaron o mataron a cientos de residentes y a ganado en las cercanías.

“Durante las operaciones en los sitios, contaminantes peligrosos y tóxicos fueron desechados, vertidos y soltados de manera inadecuada en el medio ambiente”, dice la petición.

Los trabajos de exploración fueron realizados en la década de 1980 por Amoco Corporation, que posteriormente fue adquirida por BP en 1998. En ese periodo, Amoco perforó varios pozos secos cerca de Kargi y Kalacha, en el desierto de Chalbi, en el norte de Kenia.

La petición alega que más de 500 residentes cerca de los sitios de exploración murieron por cánceres y otras enfermedades vinculadas al consumo de agua contaminada con metales pesados y carcinógenos. Documentos judiciales citan contaminantes como isótopos de radio, arsénico, plomo y nitratos, que presuntamente fueron arrojados en fosas sin revestimiento o dejados expuestos.

La demanda también acusa a múltiples ministerios y agencias del gobierno de Kenia responsables de medio ambiente, agua, minería y salud de no actuar pese a la evidencia de contaminación.

El caso está previsto a reanudarse en mayo.

BP no ha emitido una respuesta pública y no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP