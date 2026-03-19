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Corte Internacional da cabida a Guatemala en disputa territorial entre Belice y Honduras por cayos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya anunció el jueves que admitió que Guatemala intervenga en un proceso territorial entre Belice y Honduras en el que ambos países se disputan la soberanía de cayos ubicados en el Atlántico.

Se trata de los cayos conocidos por Honduras como Zapotillos y en Belice como Sapodilla que, según la demanda presentada por Belice, están ubicados en el Golfo de Honduras en el extremo sur de la barrera de coral de Belice.

Según la sentencia emitida el jueves, en noviembre de 2022 Belice inició un proceso contra Honduras por la soberanía de los cayos que ambos países reclaman como propios.

En diciembre de 2023 Guatemala reclamó a la Corte que era parte interesada en el proceso debido a que mantiene otra disputa territorial, insular y marítima con Belice —presentada en la misma Corte hace varios años— por la soberanía de esos cayos.

Guatemala pidió intervenir en el caso pues tiene un “claro interés de naturaleza jurídica" en el caso entre Belice y Honduras y “podría verse afectada por una decisión de la Corte”, dijo el fallo del tribunal internacional del jueves.

En un comunicado de prensa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo que la Corte también fijó para el 19 de mayo la presentación de la declaración escrita de Guatemala “por medio de la cual informará sobre sus intereses de orden jurídico con relación a los Cayos Zapotillos en defensa de la soberanía nacional”.

En noviembre de 2025 se realizó una audiencia para discutir la participación de Guatemala, en la que Belice dijo estar de acuerdo, mientras Honduras se opuso por considerar que la misma era redundante y abusaba del proceso.

El tribunal dijo que Guatemala solventó todos los requerimientos establecidos para “intervenir para proteger sus intereses legales en relación a la soberanía de los cayos". El fallo es final, inapelable y vinculante para las partes.

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas donde los Estados miembros se someten para resolver diferencias bajo el derecho internacional. Establecida en 1945, está integrada por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para servir durante nueve años.

FUENTE: AP

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