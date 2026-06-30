Corte eléctrico en las principales ciudades de Ecuador tras explosión en mayor complejo generador

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La Corporación Eléctrica Nacional indicó en un comunicado publicado en X que la explosión provocó la salida del complejo hidroeléctrico Paute Integral, que aporta cerca del 40% de la energía que el país consume.

Ese complejo se encuentra en la zona austral del país, unos 284 kilómetros al sur de la capital.

Las autoridades aún no han explicado el origen de la explosión y tampoco los daños que se han generado en la subestación afectada. En ciudades como Quito, los cortes se extendieron durante casi toda la madrugada.

Como parte de las acciones para afrontar la contingencia, la Corporación aseguró que una de las más grandes centrales hidroeléctricas, Coca Codo Sinclair, incrementó la generación para compensar parcialmente la energía no disponible.

Añadió que de manera temporal y con el fin de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional se han dispuesto “desconexiones programadas en varios sectores del país mientras concluyen las labores de recuperación”, pero no reveló lo sitios que quedarán sin energía.

En el último trimestre de 2024 Ecuador registró cortes generalizados de energía de hasta 14 horas diarias atribuidos por las autoridades a un estiaje, el más severo en más de medio siglo. Este país obtiene cerca del 85% de su energía a partir de centrales hidroeléctricas.

FUENTE: AP