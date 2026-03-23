Corte de EEUU rechaza apelación de periodista arrestada en Texas

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Los jueces dejaron vigente un fallo dividido de un tribunal federal de apelaciones que determinó que Priscilla Villarreal, conocida en línea como La Gordiloca, no podía demandar a los policías y otros funcionarios por arrestarla por haber solicitado y obtenido de la policía información no pública.

La jueza Sonia Sotomayor discrepó y escribió: “Debería ser evidente que este arresto violó la Primera Enmienda” constitucional.

El máximo tribunal ya había ordenado previamente al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito que revisara el caso de Villarreal a la luz del fallo de la Corte Suprema en otro caso de Texas. Los jueces dieron en junio de 2024 a una exfuncionaria electa local otra oportunidad para seguir adelante con su demanda, en la que sostenía que ella también fue arrestada injustamente.

En ese caso, Sylvia Gonzalez, exintegrante del concejo municipal en el suburbio de San Antonio, Castle Hills, dijo que fue arrestada en represalia como parte de una disputa con un rival político.

Pero el tribunal del 5º Circuito, en esencia, se mantuvo en su fallo anterior y, esta vez, los jueces declinaron intervenir sin explicación. “El 5º Circuito ha redoblado su postura al otorgar a los funcionarios carta blanca para convertir el reporteo rutinario de noticias en un delito grave”, escribieron los abogados de Villarreal en su apelación ante la Corte Suprema.

Un juez estatal había desestimado previamente el caso penal contra Villarreal, al señalar que la ley utilizada para arrestarla en 2017 era inconstitucional. Luego, ella intentó demandar a los funcionarios por daños y perjuicios. El pleno del 5º Circuito resolvió por 9-7 que los funcionarios a quienes Villarreal demandó en Laredo y el condado Webb tenían derecho a inmunidad legal.

Villarreal solicitó —y obtuvo de un agente de policía— las identidades de una persona que se suicidó y de una familia involucrada en un accidente automovilístico, y lo publicó en Facebook. La declaración jurada del arresto indicó que ella buscó la información para ganar seguidores en la red social. _____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP