americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corte de EEUU rechaza apelación de periodista arrestada en Texas

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes la apelación de una periodista de internet que vive en Texas que afirmó que fue arrestada injustamente en un caso que atrajo la atención de organizaciones mediáticas nacionales y defensores de la libertad de expresión.

Los jueces dejaron vigente un fallo dividido de un tribunal federal de apelaciones que determinó que Priscilla Villarreal, conocida en línea como La Gordiloca, no podía demandar a los policías y otros funcionarios por arrestarla por haber solicitado y obtenido de la policía información no pública.

La jueza Sonia Sotomayor discrepó y escribió: “Debería ser evidente que este arresto violó la Primera Enmienda” constitucional.

El máximo tribunal ya había ordenado previamente al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito que revisara el caso de Villarreal a la luz del fallo de la Corte Suprema en otro caso de Texas. Los jueces dieron en junio de 2024 a una exfuncionaria electa local otra oportunidad para seguir adelante con su demanda, en la que sostenía que ella también fue arrestada injustamente.

En ese caso, Sylvia Gonzalez, exintegrante del concejo municipal en el suburbio de San Antonio, Castle Hills, dijo que fue arrestada en represalia como parte de una disputa con un rival político.

Pero el tribunal del 5º Circuito, en esencia, se mantuvo en su fallo anterior y, esta vez, los jueces declinaron intervenir sin explicación. “El 5º Circuito ha redoblado su postura al otorgar a los funcionarios carta blanca para convertir el reporteo rutinario de noticias en un delito grave”, escribieron los abogados de Villarreal en su apelación ante la Corte Suprema.

Un juez estatal había desestimado previamente el caso penal contra Villarreal, al señalar que la ley utilizada para arrestarla en 2017 era inconstitucional. Luego, ella intentó demandar a los funcionarios por daños y perjuicios. El pleno del 5º Circuito resolvió por 9-7 que los funcionarios a quienes Villarreal demandó en Laredo y el condado Webb tenían derecho a inmunidad legal.

Villarreal solicitó —y obtuvo de un agente de policía— las identidades de una persona que se suicidó y de una familia involucrada en un accidente automovilístico, y lo publicó en Facebook. La declaración jurada del arresto indicó que ella buscó la información para ganar seguidores en la red social.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter