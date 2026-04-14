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Corte de Constitucionalidad de Guatemala toma posesión del cargo para los próximos cinco años

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Los magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tomaron posesión del cargo el martes tras varias acciones de la Fiscalía contra una de sus integrantes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) es el máximo tribunal del país, interpreta la Constitución y decide en los ámbitos jurídicos, administrativos e incluso en las acciones que tiene permitidas o prohibidas el presidente de turno.

Gladys Annabella Morfin, quien preside la nueva corte, confirmó en un mensaje a The Associated Press el traspaso de la legislatura en una inédita ceremonia celebrada durante la madrugada. Más tarde están previstos actos protocolarios.

Además de Morfin tomaron posesión del cargo los magistrados titulares Astrid Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, así como cinco suplentes.

“La Corte de Constitucionalidad reitera su compromiso de ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizando la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales”, dijo en tribunal en un comunicado.

El lunes la Fiscalía buscó que una sala de apelaciones conociera una demanda contra la magistrada Lemus, a quien señala de presentar acciones legales contra la integración del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por haber ganado las elecciones para magistrada por parte del Colegio de Abogados y Notarios, al que la Fiscalía considera ilegal.

La toma de posesión les da inmunidad a los magistrados.

Para el reconocido exfiscal exiliado Juan Francisco Sandoval, la toma de posesión de la Corte en la madrugada “no responde a una práctica ordinaria, sino a un contexto de riesgo institucional marcado por rumores sobre la posible captura de la magistrada Astrid Jeanette Lemus Rodríguez, lo que habría impedido la integración plena del tribunal”.

El fiscal agregó que adelantar la juramentación puede interpretarse como una medida preventiva para garantizar que los magistrados legítimamente designados asuman el cargo antes de cualquier acción que “pudiera alterar la conformación de la Corte, evidenciando así un escenario de desconfianza en el uso del poder penal y la necesidad de resguardar la institucionalidad constitucional”.

Este año está previsto el cambio de autoridades de varias instituciones de Guatemala como la CC, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras.

FUENTE: AP

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