Corte de apelaciones de EEUU suspende medidas para localizar activos de Argentina en caso YPF

En el fallo obtenido por The Associated Press, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York detuvo los intentos de los exaccionistas de la petrolera estatal YPF SA —respaldados por el financiador de litigios Burford Capital— de obtener pruebas sobre la localización de activos argentinos en el exterior, incluida información vinculada a reservas, como lingotes de oro del Banco Central.

El presidente argentino, Javier Milei, calificó la decisión como “histórica” y “sin precedentes” a favor de Argentina en el juicio de YPF.

“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país”, señaló el presidente en un comunicado.

La decisión implica la suspensión de otros procesos judiciales vinculados al caso hasta que se produzca una resolución sobre la apelación de Argentina. La audiencia tuvo lugar en octubre y se espera un fallo desde entonces. La Cámara de Apelaciones podría confirmar la sentencia, revocarla o reducir el monto inicialmente fijado.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en litigios, explicó a la AP que la decisión de la corte del miércoles consiste en suspender las instancias secundarias del caso hasta que se emita un fallo sobre la apelación principal.

El experto señaló que se trata de una victoria para Argentina, puesto que es una medida solicitada por el gobierno, aunque advirtió que aún “falta la gran decisión final”.

Los demandantes —las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora— habían solicitado acceso a comunicaciones de funcionarios argentinos y a información relacionada con activos financieros potencialmente embargables. El gobierno argentino, por su parte, pidió la suspensión de esas medidas el 6 de marzo, según un comunicado oficial.

En 2023, la jueza federal Loretta Preska, del tribunal de distrito de Manhattan, dictó un fallo a favor de los exaccionistas por 16.000 millones de dólares, monto que hoy supera los 18.000 millones de dólares con intereses acumulados. Preska concluyó que Argentina violó los derechos de los accionistas al incumplir el estatuto de la compañía durante la nacionalización de YPF en 2012.

En junio, la jueza Preska ordenó a Argentina que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los demandantes. Sin embargo, dos meses después, una corte de apelaciones de Nueva York suspendió esa medida.

Nacionalización de YPF

En 2012, el entonces gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández (2007-2015) expropió una participación mayoritaria en la empresa energética más grande de Argentina.

El Congreso aprobó una ley por la que se expropiaba el 51% de las acciones de YPF al entonces accionista mayoritario, la empresa española Repsol, que recibió una compensación de unos 5.000 millones de dólares.

Sin embargo, los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park presentaron una demanda, alegando que el gobierno había violado los estatutos de la empresa al no hacer una oferta por las acciones restantes de la compañía.

YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que los demandantes pudieron entablar la querella ante un tribunal estadounidense.

YPF ha acelerado sus esfuerzos para desarrollar las enormes reservas de gas de esquisto del país en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina. La producción de crudo en Vaca Muerta ha aumentado de forma constante, alcanzando en enero casi 600.000 barriles diarios, un 68% de la producción nacional.

En 2025, YPF obtuvo una ganancia de 5 millones de dólares, el nivel más alto en los últimos 10 años.

FUENTE: AP