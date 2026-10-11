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Corinthians contratan a Clarence Seedorf para evitar el descenso en Brasil

SAO PAULO, Brasil (AP) — Corinthians contrató a Clarence Seedorf el domingo para el primer trabajo como entrenador del astro neerlandés desde 2019, mientras el quipo brasileño busca evitar el descenso de la máxima categoría.

ARCHIVO - Foto del 16 de abril del 2026, el exjugador Clarence Seedorf sonríe en una entrevista antes del encuentro de cuartos de final del Inter de Milán ante el Bayern Muniche en la Liga de Campeones. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 16 de abril del 2026, el exjugador Clarence Seedorf sonríe en una entrevista antes del encuentro de cuartos de final del Inter de Milán ante el Bayern Muniche en la Liga de Campeones. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

El club brasileño informó en publicaciones en redes sociales que le dio al Seedorf, de 50 años, un contrato hasta el final del próximo año. Corinthians se ubica 16º en la liga brasileña de 20 equipos, un puesto por encima de la zona de descenso.

Seedorf reemplaza a Fernando Diniz, quien fue despedido el miércoles tras perder siete partidos de liga consecutivos con un plantel que incluye al delantero neerlandés Memphis Depay.

Seedorf dirigió por última vez a la selección de Camerún hace más de siete años y anteriormente entrenó a tres clubes, incluido su exequipo, el AC Milan.

Pero Seedorf, el único jugador que ha ganado la Copa de Europa o la Liga de Campeones con tres equipos diferentes, ha tenido un éxito limitado como entrenador.

Sus tres etapas como técnico de clubes, incluyendo on el Milan en 2014, duraron menos de seis meses cada una, y la más reciente fue en 2018 con el Deportivo La Coruña.

Seedorf, quien fue uno de los mediocampistas más destacados de su generación, terminó su carrera en Brasil con el Botafogo.

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