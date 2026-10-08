Corea del Sur retirará a su embajador en Ucrania por una disputa sobre prisioneros norcoreanos

El anuncio surcoreano se produjo días después de que su presidente, Lee Jae Myung, amenazara con adoptar medidas punitivas no especificadas si Ucrania se niega a disculparse por la revelación.

El Ministerio surcoreano de Exteriores no precisó cuándo se llamaría de regreso al embajador, Park Hee-chang. Un comunicado del ministerio señaló que Corea del Sur continuará las consultas con Ucrania y añadió que espera que la disputa entre ambos países se resuelva sin contratiempos.

Seúl y Kiev se vieron envueltas en una disputa diplomática después de que Zelenskyy hablara del traslado de los soldados norcoreanos durante su discurso ante la ONU el 23 de septiembre. Corea del Sur ha acusado a Ucrania de violar un acuerdo de confidencialidad sobre su traslado a mediados de septiembre, pero Kiev ha negado haber aceptado un pacto de ese tipo.

Los soldados estaban entre miles de tropas norcoreanas desplegadas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. Desde su captura a inicios de 2025, los soldados habían expresado su deseo de reasentarse en Corea del Sur, porque podrían enfrentar persecución si fueran repatriados a su país. Corea del Sur había dicho que los aceptaría, porque legalmente considera al Norte como parte de su territorio y tiene una política de aceptar y apoyar financieramente a los desertores norcoreanos.

Funcionarios surcoreanos afirmaron que el acuerdo de confidencialidad se estableció porque les preocupaba la seguridad de los soldados norcoreanos y de sus familiares en el Norte. Pero muchos expertos sostienen que el gobierno progresista de Corea del Sur probablemente también teme que la divulgación de su llegada perjudique sus esfuerzos por mejorar los lazos con Corea del Norte.

Los medios estatales de Corea del Norte no han comentado el traslado de los soldados. Pero en el pasado, Pyongyang reaccionó con furia ante grandes deserciones de sus ciudadanos, acusando a Corea del Sur de secuestrarlos. Corea del Norte ha evitado cualquier diálogo con Corea del Sur y Estados Unidos y se ha centrado en reforzar su programa nuclear desde 2019.

No está claro qué otras medidas tomaría Corea del Sur. Expertos señalan que mantener buenas relaciones con Ucrania responde a los intereses nacionales surcoreanos porque Kiev podría proporcionar a Seúl información de inteligencia sobre la creciente cooperación de Corea del Norte con Rusia y sobre sus experiencias en el campo de batalla. Añaden que la cooperación con Ucrania es importante para las alianzas de Corea del Sur con muchos países occidentales que apoyan a Ucrania en la guerra.

Observadores dicen que Zelenskyy reveló el traslado de los prisioneros de guerra norcoreanos para exponer el peligro del apoyo militar de Corea del Norte a Rusia como una forma de obtener más ayuda internacional.

Corea del Sur ha proporcionado 445 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania desde 2022. En julio, Lee prometió 100 millones de dólares en ayuda a Ucrania en una reunión con Zelenskyy,

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP