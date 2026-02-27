americateve

Corea del Sur permite a Google exportar datos de mapas tras años de frustración con Maps

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El gobierno de Corea del Sur anunció el viernes que permitirá a Google exportar datos cartográficos detallados del país a servidores en el extranjero bajo ciertos requisitos de seguridad, en respuesta a años de frustración de viajeros extranjeros que consideraban que Google Maps no funcionaba de manera eficaz en el país.

ARCHIVO - Una mujer pasa por delante de una pantalla gigante con el logo de Google en un evento en el Paris Google Lab, durante la AI Action Summit, en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)
Tras una revisión por parte de funcionarios gubernamentales y expertos del sector privado, las autoridades aprobaron la solicitud de Google para exportar datos de mapas de alta precisión a escala 1:5.000, con la condición de que implemente salvaguardas de seguridad, como limitar las transferencias a los datos necesarios para los servicios de navegación y excluir las curvas de nivel y otra información sensible.

Durante años, Seúl había rechazado los pedidos de empresas tecnológicas extranjeras como Google y Apple para transferir datos cartográficos detallados a servidores fuera de la nación, a menudo aludiendo a preocupaciones de seguridad, como el riesgo de que su vecina y rival Corea del Norte pudiera aprovechar información geográfica sensible.

Google tendrá que procesar primero los datos en servidores nacionales y recibir la autorización del gobierno antes de exportarlos, informó el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte. Las autoridades también le exigieron eliminar las coordenadas del territorio surcoreano y difuminar imágenes satelitales y aéreas de instalaciones militares y otros lugares sensibles en servicios de series temporales como Google Earth y Street View.

El gigante tecnológico estadounidense deberá contratar a un responsable de cumplimiento en Corea del Sur para gestionar los asuntos relacionados con la exportación de mapas, y el gobierno podría suspender o revocar la autorización si incumple las condiciones, indicó el ministerio.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Cris Turner, vicepresidente de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google, señaló que la empresa “acoge con satisfacción la decisión y espera una colaboración continua con las autoridades locales para llevar un Google Maps plenamente funcional a Corea”.

Las restricciones del Sur lo han convertido en uno de los pocos países donde Google Maps, dominante a nivel mundial, tiene un uso limitado, y los residentes confían en su mayoría en empresas locales como Naver y Kakao.

Además de la seguridad, también preocupaba el impacto que tendría la medida en las empresas nacionales. Algunos expertos que respaldan las restricciones alegaron que el control de los datos cartográficos nacionales se ha convertido en una cuestión de “soberanía”, ya que sustenta tecnologías emergentes como los vehículos autónomos, la robótica y las “ciudades inteligentes” basadas en datos.

Por su parte, los críticos sostienen que las restricciones obstaculizan la innovación y podrían estar perjudicando el turismo, citando las quejas de visitantes extranjeros. En Corea del Sur, Google Maps no ofrece con indicaciones completas para caminar y conducir.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

