Corea del Norte suma un 2º destructor naval mientras EEUU, Corea del Sur y Japón hacen maniobras

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong Un y su hija asisten a una ceremonia de entada en servicio del destructor Kang Kon en un puerto en Wonsan, Corea del Norte, el domingo 6 de septiembre de 2026. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. El contenido de la imagen está tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. La marca de agua, en coreano, en la imagen fue incluida por la fuente y dice "ACNC", la abreviatura de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) AP

La puesta en servicio del buque se produce mientras Corea del Norte aumenta la presión sobre Estados Unidos tras rechazar la iniciativa del presidente Donald Trump de reducir un importante ejercicio militar con Corea del Sur como un gesto conciliador hacia Kim. Observadores señalan que Corea del Norte quiere arrancar concesiones mayores a Estados Unidos.

El destructor Kang Kon fue incorporado a la marina norcoreana el domingo en la ciudad portuaria oriental de Wonsan, en una ceremonia a la que asistieron Kim y su hija adolescente, a quien el servicio de inteligencia de Corea del Sur considera su probable heredera. Fotos de la prensa estatal norcoreana mostraron a la joven, vestida con un vestido blanco y un blazer, caminando junto a su padre sobre una alfombra roja, recorriendo el buque de guerra y posando con marineros.

El buque y el Choe Hyon, que fue puesto en servicio en junio, son destructores de 5.000 toneladas que, según la prensa estatal, pueden transportar diversas armas convencionales y nucleares. Considerados los buques de guerra más grandes y avanzados de Corea del Norte, es probable que ambos destructores hayan sido construidos con ayuda rusa, según expertos. Pyongyang afirmó en julio que probó misiles de crucero con capacidad nuclear desde el Kang Kon.

En un discurso durante la ceremonia, Kim sostuvo que la incorporación consecutiva de buques de guerra infundía temor en los enemigos, ya que el armamento nuclear de la marina norcoreana hacía posible ejercer su disuasión nuclear de una manera más diversificada y práctica.

“Las preocupaciones de los enemigos seguramente se profundizarán”, manifestó Kim. “Debemos establecer con mayor claridad una disuasión de guerra nuclear poderosa y fiable, para poner en práctica el funcionamiento diverso y eficaz de nuestros sistemas de combate nuclear y fortalecer aún más nuestras actividades militares para la defensa marítima y la disuasión de guerra”.

Tras años de priorizar el desarrollo de misiles balísticos, Kim ha ido enfocándose cada vez más en modernizar la Armada, que admitió en su discurso del domingo que hasta hace unos años carecía de buques de guerra acordes con su misión. Expertos externos indicaron que los sistemas de armas y de radar de los destructores norcoreanos mejorarían sus capacidades ofensivas y defensivas.

Kim afirmó que Corea del Norte persigue otro avance naval “significativo” que se daría a conocer en ocho meses. Muchos observadores dicen que el proyecto podría estar relacionado con el objetivo declarado por Kim de adquirir un submarino de propulsión nuclear.

Corea del Sur, EEUU y Japón inician un ejercicio trilateral

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron el lunes su ejercicio Freedom Edge de cinco días en las aguas frente a la isla surcoreana de Jeju, al sur del país. El ejército de Corea del Sur indicó que el ejercicio es de carácter defensivo y busca mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas nucleares norcoreanas. Señaló que el ejercicio incluye activos militares marítimos y aéreos clave de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

La semana pasada, el Ministerio norcoreano de Exteriores acusó a Estados Unidos de expresar con mayor claridad su postura de confrontación contra el Norte. Citó las maniobras Filo de Libertad y comentarios atribuidos a funcionarios estadounidenses según los cuales Estados Unidos sigue comprometido con la desnuclearización completa de Corea del Norte.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur concluyeron su ejercicio anual Ulchi Escudo de Libertad el 21 de agosto, seis días antes de lo previsto originalmente, después de que Trump dijera que había ordenado al Pentágono “reducir sustancialmente” las maniobras. Trump mencionó lo que describió como una buena relación con Kim, quien considera el ejercicio un ensayo de invasión.

Pero la hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, restó importancia al acercamiento de Trump y afirmó que sólo acortar el ejercicio no cambiará su “naturaleza provocadora y agresiva”. Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, aparentemente cumpliendo su amenaza previa de responder al ejercicio entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim Jong Un ha dicho anteriormente que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su “política hostil” contra Corea del Norte y respeta lo que él llama el estatus de Corea del Norte como estado nuclear.

La diplomacia previa entre Kim y Trump se derrumbó en 2019 por desacuerdos sobre cuántos beneficios económicos debía recibir Corea del Norte a cambio de un paso limitado hacia la desnuclearización. Ahora, con su programa nuclear en avance y vínculos más estrechos con Rusia y China, expertos señalan que Kim tiene más margen de presión que antes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP