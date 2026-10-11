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Corea del Norte lanza varios misiles balísticos como parte de una serie de pruebas de armamento

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte disparó el lunes varios misiles balísticos hacia sus aguas orientales, informó el ejército surcoreano, parte de una reciente serie de demostraciones armamentísticas que ha elevado las tensiones durante un prolongado congelamiento en las labores diplomáticas.

Soldados surcoreanos observan territorio norcoreano desde el Puesto de Observación de Unificación, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Paju, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Soldados surcoreanos observan territorio norcoreano desde el Puesto de Observación de Unificación, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Paju, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles fueron disparados desde un área cercana a la capital Pyongyang, donde se ha utilizado el aeropuerto como sitio de lanzamiento en los últimos años. No precisó de inmediato cuántos proyectiles detectó ni la distancia que recorrieron. El Ministerio de Defensa de Japón indicó que detectó al menos dos misiles y evaluó que las armas cayeron fuera de su zona económica exclusiva.

El lanzamiento se produjo tres días después de que Corea del Sur probó en pleno vuelo su primer arma hipersónica desarrollada dentro del país, la cual está diseñada para volar a por lo menos cinco veces la velocidad del sonido y evadir los sistemas de defensa. El presidente Lee Jae Myung describió la prueba como un paso importante para fortalecer las capacidades de defensa convencional de su nación.

Al tiempo que mantiene una línea dura hacia Seúl, Corea del Norte ha intensificado las pruebas de armas como parte de su intento por ampliar su arsenal de sistemas con capacidad nuclear, incluida una prueba el pasado 3 de octubre de lo que describió como un misil hipersónico de alcance intermedio diseñado para evadir las defensas de Corea del Sur y Japón.

Corea del Norte también ha realizado otras pruebas de misiles y ejercicios con fuego real, además de poner en servicio un nuevo buque de guerra, mientras el líder Kim Jong Un continúa haciendo alarde de su programa de armas nucleares y rechaza las ofertas de Estados Unidos y Corea del Sur para reanudar las labores diplomáticas.

Las tensiones se intensificaron después de que tres soldados surcoreanos resultaron heridos el mes pasado debido a la explosión de minas terrestres cerca de la frontera intercoreana. El ejército del Sur y el Comando de las Naciones Unidas encabezado por Estados Unidos concluyeron que las explosiones fueron provocadas por artefactos colocados por Corea del Norte, que ha negado su responsabilidad y se ha burlado de las exigencias del Sur de que se disculpe.

Kim ha detenido toda diplomacia y cooperación con Corea del Sur en los últimos años y ha descrito a su vecino como un enemigo permanente durante un prolongado estancamiento en las negociaciones nucleares con Washington. Hasta ahora ha rechazado los llamados del presidente Donald Trump para reactivar su diplomacia, la cual se vino abajo en 2019. Exige que Washington abandone su política “hostil” hacia Pyongyang y retire las demandas de desnuclearización como condición para retomar las conversaciones.

Las tensiones han sido un revés para Lee, quien está a favor de un acercamiento con Corea del Norte y ha moderado su retórica hacia el Norte incluso mientras crece la indignación pública por las explosiones de minas. Lee también ha pedido fortalecer las capacidades de defensa convencional de Corea del Sur mientras reduce su dependencia de Estados Unidos. Washington decidió de manera unilateral reducir la duración de un importante ejercicio militar con Corea del Sur en agosto, mientras Trump mencionaba su “muy buena relación” con Kim.

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La periodista de AP Mari Yamaguchi contribuyó desde Tokio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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