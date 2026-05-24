Corbin Carroll conecta dos triples remolcadores y Diamondbacks aplastan 9-1 a Rockies

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Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona, corre después de conectar un triple contra los Rockies de Colorado en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 24 de mayo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Arizona atacó al colombiano José Quintana (2-3) desde el inicio, al anotar seis carreras en las dos primeras entradas.

Carroll extendió a 12 juegos su racha de imparables con un triple productor en la primera entrada y añadió otro en la sexta para terminar de 4-4. Tiene ocho triples esta temporada y 51 en su carrera, a uno del récord del equipo de Stephen Drew.

El dominicano Ketel Marte aportó tres de los 13 hits de Arizona y remolcó tres carreras. Tommy Troy conectó un par de dobles en su debut en las Grandes Ligas y Geraldo Perdomo, también de República Dominicana, impulsó dos carreras.

Nelson (2-3) permitió seis sencillos dispersos y ponchó a tres en su tercera apertura consecutiva —la mejor racha de su carrera— de al menos siete entradas.

Arizona (28-24) ganó ocho de 10 para colocarse cuatro juegos por encima de .500 por primera vez desde el 22 de abril.

Quintana permitió seis carreras con seis hits antes de salir con un out en la segunda entrada debido a molestias en el codo izquierdo. El receptor Brett Sullivan lanzó una octava entrada perfecta por los Rockies, últimos en la tabla, que han perdido ocho de 11.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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