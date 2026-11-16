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Conversaciones respaldadas por la ONU analizan posibles normas sobre armas autónomas letales

GINEBRA (AP) — Los robots asesinos y los drones se enfrentan a un ajuste de cuentas esta semana, mientras enviados gubernamentales aceleran un debate y podrían decidir si se inician negociaciones para establecer normas sobre el uso de estas máquinas mortales... o no.

ARCHIVO - Un dron ucraniano FP-1 vuela en un lugar no revelado en Ucrania, el 16 de agosto de de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo)
ARCHIVO - Un dron ucraniano FP-1 vuela en un lugar no revelado en Ucrania, el 16 de agosto de de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo) AP

El papa León XIV, el jefe de la ONU y grupos de defensa plantean el asunto como un debate existencial: si se puede permitir que los robots maten y si los seres humanos deben mantener cierto control y rendición de cuentas sobre el uso de sistemas de armas autónomas letales.

Activistas afirman que ya se han desplegado en algunas ocasiones puntuales drones armados capaces de atacar objetivos de manera independiente en zonas de conflicto como Ucrania y Oriente Medio, pero que no se ha producido un despliegue generalizado.

La posibilidad de que se den situaciones inquietantes, como drones armados fuera de control que sobrevuelan y acribillan a civiles con precisión milimétrica, han salpicado años de discusiones sobre los robots asesinos. Pero esas conversaciones no han producido restricciones internacionales.

Estados Unidos y Rusia, rivales desde hace mucho tiempo, quieren limitar cualquier freno a su capacidad de desarrollar y desplegar nuevas y poderosas herramientas para la carrera armamentística de alta tecnología, justo cuando la IA cobra impulso y cambia los planes de batalla.

La reunión de la ONU llega después de que 7 países pidieran negociaciones

El asunto llega a un punto crítico en las oficinas de la ONU en Ginebra, donde una séptima conferencia de revisión sobre la torpemente denominada Convención sobre Ciertas Armas Convencionales considerará si se inician conversaciones para regular los robots asesinos.

Los partidarios de un acuerdo reconocen que fuerzas poderosas se interponen, pero señalan un precedente: los gobiernos ya alcanzaron un pacto para regular los láseres cegadores.

La mayoría de los países apoya ponerlos bajo control. El plazo fijado para este año por el secretario general de la ONU, António Guterres, para iniciar conversaciones encaminadas a una regulación ha dado urgencia al tema, pero algunas de las principales potencias militares se muestran reticentes.

Siete países —Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Panamá— presentaron el mes pasado una propuesta para iniciar en la conferencia negociaciones de un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante sobre armas autónomas.

Las distintas partes se han preparado para el pulso diplomático.

“Los estados deben actuar para garantizar que el futuro de la guerra no se entregue a las máquinas”, afirmó en un comunicado el viernes la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric.

Stop Killer Robots, un grupo activista, sostiene que 130 países respaldan nuevas normas internacionales sobre estos sistemas de armas.

Los activistas comenzaron a difundir anuncios en las calles y en el metro de Berlín, Londres y París, destacando el apoyo público a poner freno a los robots asesinos.

Rusia dice que reuniones sobre restricciones son “prematuras”

En su primera encíclica en mayo, el papa denunció una “cultura del poder” que impulsa la carrera de la IA, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia, y señaló que no es admisible confiar decisiones de vida o muerte a sistemas remotos de IA.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió el lunes que las naciones acuerden “con urgencia” normas vinculantes sobre los sistemas de armas autónomas letales.

“Ahora mismo, la comunidad internacional tiene que tomar decisiones cruciales sobre el futuro de los conflictos armados y el papel de los seres humanos en las decisiones sobre el uso de la fuerza”, afirmó.

Según las normas de la convención, las decisiones deben tomarse por consenso. Eso significa que cualquier país puede bloquear un acuerdo, y que cualquier pacto de ese tipo probablemente se basará en un mínimo común denominador. Otro punto de fricción es cuánto tiempo se les podría dar a los negociadores para intentar acordar los términos del documento.

En la antesala de la conferencia de esta semana, grupos humanitarios y de activistas dijeron que Rusia parecía preparar tácticas destinadas a ralentizar o incluso paralizar los avances hacia el inicio de negociaciones formales.

“Rusia concede gran importancia al resultado exitoso de la conferencia y a alcanzar acuerdos mutuamente aceptables que ayuden a fortalecer la Convención sobre Armas Inhumanas y a impulsar su universalización”, declaró a los periodistas el miércoles la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.

Moscú quiere que primero se resuelvan los “asuntos organizativos” y ver un proceso “libre de politización”, añadió.

De manera especialmente reveladora, Zajárova señaló que “consideramos prematuro sostener que supuestamente ha llegado el momento de desarrollar medidas restrictivas o prohibitivas relativas a tales sistemas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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