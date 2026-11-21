Asistentes pasan por delante de un cartel de la cumbre climática de Naciones Unidas COP31, el 20 de noviembre de 2026, en Antalya, Turquía. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

El día extra de conversaciones se produjo en el marco de la cumbre anual de dos semanas, llamada COP31 y que debía terminar el viernes, luego de las duras críticas lanzadas por activistas y por algunos países por no mencionar los combustibles fósiles en el borrador del acuerdo final. El documento definitivo pretende abordar cómo enfrentará el mundo el cambio climático, que está contribuyendo a olas de calor, inundaciones y otros desastres naturales devastadores.

Para evitar los efectos más catastróficos del calentamiento, de acuerdo con los expertos, el planeta tiene que recortar de forma urgente y drástica las emisiones derivadas del uso de carbón, petróleo y gas.

En la antesala de la cumbre, la ONU anunció que el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento a 1,5º Celsius (2,7º Fahrenheit) con respecto a la temperatura de la época preindustrial probablemente se rebasará.

“Nadie sabe qué está pasando a puerta cerrada, ni cuál será el resultado de la COP31”, afirmó Teresa Anderson, responsable global de justicia climática en ActionAid International.

Dentro de la zona del recinto de la COP31 conocida como los “pabellones”, donde los países exhibieron sus políticas climáticas y organizaron paneles de discusión, los operarios empacaban aparatos electrónicos y otras pertenencias el sábado por la mañana.

Los pasillos, normalmente llenos de participantes, estaban en gran medida vacíos, y solo se vio a un puñado de guardias de seguridad tomándose fotos frente a los pabellones desiertos.

“La COP31 está en un sombrío tiempo extra, con cada vez menos comida y agua, y sin señales de avances desde los textos alarmantemente decepcionantes que vimos antes”, manifestó Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados, quien se encuentra en el recinto en la ciudad costera mediterránea de Antalya.

Antes, durante la cumbre, la organización sin fines de lucro Climate Action Tracker advirtió que las medidas para atajar el calentamiento global se han estancado en los últimos cinco años, incluso mientras los desastres —incluidas las olas de calor de este año en Europa y las inundaciones en Nepal— se vuelven más mortales.

Los países más vulnerables al clima, como los insulares que se ven afectados por el aumento del nivel del mar, también sostienen que las naciones ricas que causaron la crisis climática deben aportar más a los fondos de Naciones Unidas para ayudarlos a recuperarse de los desastres y adaptarse a un mundo más caliente.

Estados Unidos, uno de los mayores contaminadores y la principal economía del mundo, no participó directamente en las conversaciones de este año.

La cumbre climática del próximo año está previsto que tenga lugar en la capital de Etiopía, Adís Abeba, en noviembre de 2027.

Crecen las críticas a la COP31

Un manifestante que llevaba una soga roja alrededor del cuello y un chaleco con el lema “están matando el futuro” interrumpió el viernes los procedimientos oficiales de la COP y se subió a una mesa para gritar: “Eliminen los combustibles fósiles. Ustedes mataron el 1,5. No hay dinero. Mejor mátenme ya. El Sur Global no puede esperar”.

El Sur Global no es un término geográfico, sino una referencia a los países en desarrollo en general.

“Siguen sin hacer absolutamente nada. Nada en absoluto. Mátenme ya. Mátenme ya”, gritó el manifestante mientras era escoltado fuera de la sala por efectivos de seguridad.

La protesta interrumpió al ministro de Medio Ambiente de Turquía y copresidente de la COP31, Murat Kurum, quien pidió calma en la sala antes de continuar con su discurso previsto.

“Ayer este lugar estaba lleno de actividad y hoy está casi vacío. Pero todos los negociadores clave están aquí, la sociedad civil está aquí observando las negociaciones y esperando la siguiente versión del texto”, comentó Harjeet Singh, asesor estratégico de la iniciativa Fossil Fuel Treaty Initiative, quien ha asistido a 18 cumbres climáticas.

“Seguimos atascados con muchísimos desacuerdos y nadie sabe cuánto tiempo continuará esto”, agregó.

___

Borenstein informó desde Kensington, Maryland; Delgado desde Bangkok, Tailandia; Arasu desde Bengaluru, India, y Milko desde Islamabad, Pakistán. La periodista de The Associated Press Tammy Webber desde Fenton, Michigan. contribuyó a este despacho.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP