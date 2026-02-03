americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Controversia por nombres que gobierno de EEUU le ha dado a sus redadas migratorias

WASHINGTON (AP) — Una en Florida se llamó Operación Dirtbag. En Luisiana hubo una llamada Operación Catahoula Crunch o Swamp Sweep. En Maine, fue llamada Operación Catch of the Day.

Una de las redadas migratorias en Minneapolis el 3 de febrero del 2026. (AP foto/Ryan Murphy)
Una de las redadas migratorias en Minneapolis el 3 de febrero del 2026. (AP foto/Ryan Murphy) AP

Los nombres que el Departamento de Seguridad Nacional le ha dado a sus redadas migratorias, aunados al tono a veces mordaz y burlón en sus declaraciones oficiales, provoca opiniones polarizadas: ¿Son los nombres graciosos u ofensivos? Las reacciones a menudo dependen de la afiliación política y del apoyo que uno tiene a las operaciones, que afectan mayormente a comunidades negras e hispanas.

Los nombres envían un mensaje de que los inmigrantes en Estados Unidos son "infrahumanos", afirmó el congresista Jimmy Gomez, un demócrata de California, a The Associated Press.

"Por eso tienen esos nombres repugnantes", declaró Gomez, quien forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los gobiernos "ni siquiera usan ese tipo de lenguaje cuando realizan operaciones en el exterior, con algunos de los peores terroristas imaginables".

Pero el congresista Brandon Gill cree que los nombres demuestran que el presidente Donald Trump se toma en serio la tarea de controlar la inmigración ilegal y asegurar la frontera.

"Creo que lo único que está haciendo es hacerles saber que seguimos siendo serios al respecto", expresó el republicano de Texas. "Somos serios sobre mantener la frontera segura. Somos serios sobre deportar a los inmigrantes ilegales".

¿Qué hay en un nombre?

Históricamente, los nombres para operaciones militares delicadas de Estados Unidos no han sido términos pegajosos, sino algo benigno. En tiempos de guerra, eran nombres que podían dar referencia correcta a la persona adecuada sin despertar sospechas en espías o en el papel, explicó Michael O’Hanlon, director de investigación en política exterior en la Institución Brookings y autor de varios libros sobre historia militar y estrategia de defensa de Estados Unidos. Citó planes de la era de la Segunda Guerra Mundial como la Operación Market Garden y la Operación Torch como ejemplos.

En la era moderna, los nombres clave para las operaciones son una oportunidad para que una administración proyecte una imagen de su visión. Por ejemplo, el presidente George W. Bush a menudo proponía nombres con el tema de la libertad. También pueden ser una oportunidad “para cantar victoria”. La administración Trump nombró su campaña de bombardeo relámpago sobre Irán en 2025 como Operación Midnight Hammer.

"A veces, cuando saben que van a ganar y quieren exhibir su beneficio político, a veces usan un nombre algo vanaglorioso como 'resolución absoluta', que solo pretende transmitir esta bravata", indicó O’Hanlon. "Pero, si alguna vez no estás seguro de las perspectivas, intentas usar un nombre un poco más genérico o vago para que nadie pueda averiguar cómo será la misión de antemano".

En el caso de las recientes redadas migratoria, los nombres comunican "su motivación, su propósito y, por lo tanto, su justificación", agregó.

La administración también ha dado el mismo tratamiento a las instalaciones de detención de inmigrantes, incluyendo Speedway Slammer en Indiana, Cornhusker Clink en Nebraska, y Alligator Alcatraz y Deportation Depot en Florida. Han sido la base de memes en internet y mercancía en línea.

"Pareciera que solo están tratando de comercializar sus centros de detención de una manera provocadora", señaló Héctor Díaz, un abogado de inmigración de Miami que ha representado a más de dos docenas de clientes hispanos detenidos en Florida.

"Racista y degradante"

La Operación Catch of the Day, que concluyó en Maine el mes pasado, inmediatamente provocó reacciones de rechazo entre los legisladores demócratas cuando se anunció por primera vez. La congresista Chellie Pingree calificó la marca como "racista y degradante" para los habitantes de Maine en general y para las comunidades inmigrantes del estado en particular.

"Es una broma de mal gusto", apuntó Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes de Maine que se postula para gobernadora, en una publicación en redes sociales.

Sheena Bellows, secretaria de gobierno demócrata de Maine que también se postula para gobernadora, denunció "la operación grotescamente nombrada", advirtiendo que las acciones y el mensaje de la administración Trump han enfriado la vida empresarial y cívica en el estado.

"Cuando los agentes de ICE patrullan las calles y arrestan y encarcelan a personas erróneamente, entonces la gente tiene miedo de salir", dijo Bellows a AP.

El senador estatal demócrata Joe Baldacci coincidió: "Esto no es una comida en el menú de un restaurante. Estas son las vidas de las personas".

Pero Jason Savage, director ejecutivo del Partido Republicano de Maine, aseguró en un correo electrónico que "quejarse del nombre de la operación es una distracción absurda del desastre absoluto que estos mismos demócratas han permitido que ocurra en todo Maine".

Partidarios argumentan que los nombres muestran que Trump es serio

Los nombres de las redadas migratorias también han recibido críticas por tomar inspiración de la cultura pop. En noviembre, la administración Trump jugó con el popular libro infantil de 1952 "Charlotte's Web" de E.B. White cuando le puso ese mismo nombre a una redada de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte. Martha White aseveró que el autor, su abuelo, habría odiado la referencia porque "creía en el Estado de Derecho y el debido proceso".

Los nombres persisten, incluso después de que algunos funcionarios de Trump mencionaran la posibilidad de restringir a los agentes federales tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota y las acusaciones de otras conductas indebidas por parte de policías federales de inmigración.

Los demócratas del Congreso han prometido investigaciones sobre la conducta y los posibles abusos por parte de los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, y han prometido investigar la retórica y las publicaciones en redes sociales de la agencia si ganan el control de alguna de las cámaras este año.

Los nombres de las operaciones solo están sumando al daño causado por el "perfil racial inconstitucional y las tácticas policiales imprudentes e irresponsables" de la administración, afirmó Debu Gandhi, director senior de política de inmigración en el Center for American Progress, un grupo de expertos liberal.

"Estados Unidos puede tener una frontera segura y una aplicación efectiva de las leyes de inmigración sin el tipo de crueldad y caos sin ley que hemos visto de Trump", destacó Gandhi.

___________________________________

Tang reportó desde Phoenix.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

COLAPSAN las Gasolineras en Holguín, Cuba: El último es allá incluso pagando en dólares

COLAPSAN las Gasolineras en Holguín, Cuba: "El último es allá" incluso pagando en dólares

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter