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Contreras y Harrison guían triunfo 8-5 de Cerveceros ante Reales

KANSAS CITY (AP) — El venezolano William Contreras conectó un doble y remolcó dos carreras, y Kyle Harrison ponchó a seis, y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el domingo 8-5 a los Reales de Kansas City.

William Contreras de los Cerveceros de Milwaukee corre hacia el plato tras el triple de Christian Yelich en la primera entrada ante los Reales de Kansas City el domingo 6 de abril del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
William Contreras de los Cerveceros de Milwaukee corre hacia el plato tras el triple de Christian Yelich en la primera entrada ante los Reales de Kansas City el domingo 6 de abril del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Harrison (1-0) permitió tres hits y dos carreras en 5 entradas y un tercio, y consiguió su primera victoria desde el 30 de mayo de 2025. Christian Yelich se fue de 5-2 con un triple impulsor que abrió el marcador en la primera entrada.

Jake Bauers conectó como emergente un doble impulsor y luego anotó en la novena para ampliar la ventaja de los Cerveceros. Trevor Megill aseguró el triunfo con su tercer salvamento del año.

El dominicano Gary Sánchez conectó un cuadrangular de dos carreras con dos outs en la primera, su tercero de la temporada, para tomar ventaja de 3-0. La campaña pasada pegó cinco vuelacercas en 29 juegos.

El venezolano Maikel García acercó a los Reales a una carrera con un jonrón de dos carreras en la tercera. Tras embasarse por base por bolas y robarse la segunda, Bobby Witt Jr. estuvo cerca de empatar el juego con un sencillo de Vinnie Pasquantino, pero el venezolano Luis Matos lo puso out en el plato para mantener la ventaja de Milwaukee 3-2.

Blake Perkins conectó un doblete de línea al jardín izquierdo para añadir algo de colchón en la cuarta, y Contreras sumó dos más con un sencillo al izquierdo en la séptima.

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