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Contreras y Durbin pegan jonrón y Medias Rojas amplían racha a 5 con triunfo 6-3 ante Nacionales

BOSTON (AP) — Willson Contreras conectó un jonrón de tres carreras, Caleb Durbin añadió un cuadrangular propio y los Medias Rojas de Boston vencieron 6-3 a los Nacionales de Washington el lunes para ampliar su racha de victorias a cinco juegos, la más larga de la temporada.

Andruw Monasterio (32) y Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, celebran después de superar a los Nacionales de Washington en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Mary Schwalm)
Andruw Monasterio (32) y Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, celebran después de superar a los Nacionales de Washington en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 29 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Mary Schwalm) AP

El venezolano Contreras abrió la pizarra para Boston con su 18vo jonrón del año para tomar ventaja de 3-1 antes de que Durbin siguiera con un batazo solitario al jardín izquierdo dos bateadores después. Sin embargo, la noche de Contreras terminó antes de tiempo, tras ser expulsado en la tercera entrada por burlarse del toque en el casco del desafío ABS en un ponche con swing contenido.

El venezolano Wilyer Abreu impulsó a Tsung-Che Cheng con un elevado de sacrificio en la segunda, y Carlos Narváez agregó otro elevado de sacrificio en la tercera para completar la pizarra.

El venezolano Ranger Suárez (4-3) lanzó seis entradas y ponchó a ocho, mientras permitió tres carreras con cinco imparables. El equipo ha tenido 12 aperturas de calidad consecutivas, a dos del récord de la franquicia de 14 establecido en 1988. Los abridores de Boston tienen marca de 6-1 con efectividad de 1,75 en los últimos 12 juegos.

James Wood conectó su 21er jonrón del año, un batazo solitario de 441 pies al jardín derecho en la primera entrada, y CJ Abrams sumó un doble de dos carreras con las bases llenas en la sexta para romper una mala racha de 0 de 15.

Miles Mikolas (2-7) permitió seis carreras con nueve hits en siete entradas, mientras ponchó a tres por los Nacionales.

Los Medias Rojas han ganado 8 de sus últimos 11.

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