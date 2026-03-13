Consultor de Sydney declarado culpable por tratos con presuntos espías chinos

Compartir en:









Alexander Csergo llega al tribunal en Sydney, Australia, el 18 de febrero del 2026. (Bianca De Marchi/AAP Image via AP) AP

Alexander Csergo, de 59 años, es apenas la segunda persona condenada en virtud de las leyes australianas contra la injerencia encubierta y el espionaje que enfurecieron a China cuando se promulgaron en 2018.

El jurado que escuchó el juicio en el Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur, en Sydney, determinó que Csergo debería haber sospechado que un hombre y una mujer a quienes solo conocía como Ken y Evelyn trabajaban para el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Fue declarado culpable de injerencia extranjera temeraria y quedó en libertad bajo fianza durante el fin de semana para regresar al tribunal el lunes, cuando los fiscales argumentarán a favor de que sea puesto bajo custodia. Se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta 15 años cuando se dicte sentencia.

Los abogados de Csergo sostuvieron que utilizó información de fuentes abiertas como investigación. También les mintió a los presuntos espías al afirmar que entrevistaba a varias personas, entre ellas Kevin Rudd, el ex primer ministro que actualmente es embajador de Australia en Estados Unidos.

Csergo trabajaba en Shanghái como consultor de comunicaciones y tecnología en 2021 cuando Evelyn, quien dijo ser de un centro de estudios chino, se puso en contacto con él a través de la plataforma de redes profesionales LinkedIn.

Entregó informes manuscritos a Evelyn y Ken a cambio de dinero en efectivo sobre temas que incluían defensa, seguridad, política y minería. Entre los asuntos figuraba la asociación trilateral AUKUS, en la que Gran Bretaña ayudará a proporcionar a Australia una flota de submarinos impulsados por tecnología nuclear de Estados Unidos.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP