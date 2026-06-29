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Conservadora Keiko Fujimori lidera balotaje presidencial de Perú, según conteo total de votos

LIMA (AP) — La candidata conservadora Keiko Fujimori lidera el lunes el conteo al 100% de los votos del balotaje presidencial de Perú por encima del progresista Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la organizadora de la segunda vuelta registrada el 7 de junio.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, suma 50,135%, al contabilizarse el 100% de las actas. Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49,865%. La diferencia entre ambos es de más de 49.000 votos.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció la semana pasada que recién el viernes 3 de julio proclamará de forma oficial al ganador de la segunda vuelta. El triunfador gobernará desde el 28 de julio por cinco años, según la ley.

Más del 70% de los electores no votaron ni por Fujimori ni por Sánchez en la primera vuelta.

FUENTE: AP

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