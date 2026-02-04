Consejo de Seguridad ONU condena los últimos y letales ataques insurgentes en Pakistán

Compartir en:









Varias personas pasan junto al lugar donde se produjo un ataque suicida en la víspera, en Quetta, Pakistán, el 1 de febrero de 2026. (AP Foto/Arshad Butt) AP

Las autoridades reportaron que decenas de milicianos fueron abatidos en los últimos días mientras las fuerzas paquistaníes intensifican su ofensiva contra la insurgencia en la volátil provincia de Baluchistán, donde el sábado se lanzaron alrededor de una docena de ataques coordinados contra civiles y edificios que albergan a la policía y al personal de seguridad.

Funcionarios federales y provinciales dijeron que al menos 36 civiles y 17 miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron. Las fuerzas de seguridad han abatido hasta ahora a 197 miembros del ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán, que se ha atribuido la responsabilidad de los recientes atentados suicidas y ataques armados.

En un comunicado emitido durante la noche, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, James Kariuki, afirmó que sus miembros condenaron "en los términos más enérgicos los atroces y cobardes ataques terroristas en múltiples lugares" en Baluchistán y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno y al pueblo de Pakistán.

Baluchistán enfrenta desde hace años una insurgencia separatista por parte de grupos étnicos baluchis que buscan una mayor autonomía o independencia del gobierno central de Islamabad. Pakistán afirma que ha sofocado la insurgencia, pero la violencia ha continuado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP