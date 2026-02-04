americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Consejo de Seguridad ONU condena los últimos y letales ataques insurgentes en Pakistán

ISLAMABAD (AP) — El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó de forma rotunda el reciente aumento de los ataques insurgentes en el suroeste de Pakistán, que dejaron decenas de muertos, en su mayoría civiles, mientras las fuerzas de seguridad continuaban el miércoles con sus operaciones en la región azotada por la insurgencia.

Varias personas pasan junto al lugar donde se produjo un ataque suicida en la víspera, en Quetta, Pakistán, el 1 de febrero de 2026. (AP Foto/Arshad Butt)
Varias personas pasan junto al lugar donde se produjo un ataque suicida en la víspera, en Quetta, Pakistán, el 1 de febrero de 2026. (AP Foto/Arshad Butt) AP

Las autoridades reportaron que decenas de milicianos fueron abatidos en los últimos días mientras las fuerzas paquistaníes intensifican su ofensiva contra la insurgencia en la volátil provincia de Baluchistán, donde el sábado se lanzaron alrededor de una docena de ataques coordinados contra civiles y edificios que albergan a la policía y al personal de seguridad.

Funcionarios federales y provinciales dijeron que al menos 36 civiles y 17 miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron. Las fuerzas de seguridad han abatido hasta ahora a 197 miembros del ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán, que se ha atribuido la responsabilidad de los recientes atentados suicidas y ataques armados.

En un comunicado emitido durante la noche, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, James Kariuki, afirmó que sus miembros condenaron "en los términos más enérgicos los atroces y cobardes ataques terroristas en múltiples lugares" en Baluchistán y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno y al pueblo de Pakistán.

Baluchistán enfrenta desde hace años una insurgencia separatista por parte de grupos étnicos baluchis que buscan una mayor autonomía o independencia del gobierno central de Islamabad. Pakistán afirma que ha sofocado la insurgencia, pero la violencia ha continuado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter