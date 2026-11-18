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México dio el miércoles un paso en la protección de todos los animales, incluidos los criados para el consumo humano, con la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que prohíbe cualquier acto que les cause dolor o sufrimiento, pero se dejó en manos de los estados la regulación de las corridas de toros y las peleas de gallos que por años ha desatado controversia en el país.

Las diversas fuerzas políticas que conviven en la Cámara de Diputados aprobaron el miércoles, casi por unanimidad, una ley impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum que reconoce a los animales como “seres sintientes” y que garantiza sus derechos, en línea con regulaciones similares que se han adoptado en España, Francia, Alemania y los Países Bajos.

La normativa, que fue avalada en septiembre por el Senado, será enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigencia.

La regulación se enmarca en la reforma constitucional que aprobó a finales de 2024 el Congreso mexicano contra el maltrato animal y que estableció la obligación del Estado de garantizar la protección y el trato adecuado y cuidado de los animales.

En el texto aprobado por los diputados se fijaron reglas para quienes tengan a su cargo mascotas y las ofrezcan a la venta, para garantizar su alimentación, atención médica y alojamiento, y se aprobaron sanciones administrativas para quienes incurran en maltrato y crueldad animal.

Asimismo, se estableció que los 32 estados deberán armonizar sus leyes locales para legislar sobre las corridas de toros, las peleas de gallos, la monta de toros y las cabalgatas.

Aunque en buena parte del país se permiten los espectáculos taurinos, en Ciudad de México y otros estados como Sinaloa, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo están limitadas y prohibidas las corridas de toros. La regulación también cubre a los zoológicos, acuarios y granjas didácticas, a los que se les exigirá instalaciones adecuadas, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia. FUENTE: AP