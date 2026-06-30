Congresista republicano de Nueva Jersey debe regresar al Congreso tras larga e inexplicada ausencia

El representante republicano por Nueva Jersey Tom Kean, en el Congreso en Washington el 5 de diciembre del 2023. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

Kean, de 57 años, legislador en su segundo mandato y miembro de una familia política de Nueva Jersey, representa un distrito disputado que incluye el club de golf Bedminster del presidente Donald Trump. Este año ha faltado a más de 100 votaciones en el Congreso y no ha sido visto públicamente en Washington ni en su distrito, pese a haber ganado la nominación republicana para cumplir otro mandato.

El portavoz de Kean prometió que el congresista volvería al trabajo el martes y que sería transparente sobre su ausencia. La semana pasada, Kean abrió la puerta de su casa cuando lo visitó un reportero de The New York Times, pero se negó a conceder una entrevista y se limitó a decir que hablaría con ellos más adelante.

El misterio en torno a la ausencia de Kean conlleva posibles implicaciones políticas, dado el carácter competitivo del distrito que representa y el estrecho control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes. Su oficina ha señalado que aún se está postulando para la reelección y que se enfrentará a la candidata demócrata Rebecca Bennett, ex piloto de helicóptero de la Marina, en la contienda de mayor perfil de Nueva Jersey en noviembre.

Los demócratas han puesto la mira en el distrito como una oportunidad para arrebatar el escaño, dado que ha cambiado de manos en las dos últimas elecciones de mitad de mandato. Kean ganó en 2022 al derrotar al demócrata Tom Malinowski, quien había vencido al republicano Leonard Lance en 2018.

Kean votó por última vez en la Cámara de Representantes el 5 de marzo, pero su ausencia no fue explicada.

En abril, su cuenta en redes sociales indicó que había estado lidiando con un problema médico personal y que sus médicos pronosticaban una plena recuperación.

La ausencia de Kean también ha complicado las cosas para los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, que luchan a diario por aprobar proyectos con su estrecha mayoría de 218-212. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros líderes republicanos dijeron repetidamente a los reporteros que estaban en contacto con Kean, pero señalaron que él tendría que abordar las circunstancias por sí mismo.

Trump ha respaldado la reelección de Kean, sin mencionar su ausencia.

Kean proviene de una larga línea de servidores públicos, que se remonta 250 años hasta la fundación del país, cuando uno de sus antepasados se convirtió en el primer líder de Nueva Jersey desde la independencia.

Su bisabuelo fue senador, su abuelo fue congresista y su padre es el exgobernador Tom Kean Sr.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP