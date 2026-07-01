Congresista demócrata pide investigar empresas de "alquila ahora, paga después"

El representante Maxwell Frost, demócrata por Florida, envió una carta al director interino de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), Russell Vought, en la que instó a la agencia a investigar a las empresas de “alquila ahora, paga después” y a exigirles responsabilidades por posibles violaciones de las leyes federales de protección financiera al consumidor.

En la carta, obtenida por The Associated Press, Frost también pidió a la oficina que explique qué está haciendo para proteger a los inquilinos y si los propietarios están orientando a los arrendatarios hacia productos de financiamiento del alquiler.

Las empresas de “alquila ahora, paga después” permiten a los inquilinos dividir su renta mensual en pagos más pequeños a lo largo de un mes. Un inquilino con una renta mensual de 1.000 dólares podría pagar en cuatro pagos semanales de 250 dólares o en dos pagos de 500 dólares.

Frost, elegido por primera vez para el Congreso en 2022 a los 25 años, contó que usó con frecuencia servicios de “compra ahora, paga después” para amueblar su primer apartamento en Washington, así como para pagar su renta, lo que lo endeudó considerablemente. En una entrevista, Frost explicó que solo porque gana un buen salario como miembro del Congreso pudo recientemente saldar esas deudas. Añadió que cree que su experiencia probablemente es la misma que la de otros jóvenes estadounidenses.

“Los estadounidenses deben saber que tienen derechos cuando usan estos productos de ‘compra ahora, paga después’", declaró Frost "Por eso se creó la CFPB en primer lugar”.

Empresas como Flex y Livble sostienen que dividir la renta en varios pagos puede ayudar a los inquilinos a gestionar el flujo de efectivo. La empresa de “compra ahora, paga después” Affirm también ha realizado pruebas limitadas que permiten a sus clientes dividir la renta en varios pagos. Pero varios de estos planes de pago pueden incluir comisiones elevadas y cargos financieros. En febrero, AP informó sobre cómo los usuarios de estos servicios estaban pagando hasta 50 dólares al mes por dividir su renta.

Estas empresas se diferencian de compañías como Bilt, que permite a algunos inquilinos pagar la renta mediante su tarjeta de crédito y su plataforma de recompensas. Bilt dice que tiene más de 5 millones de miembros, y que históricamente sus clientes han usado su servicio para acumular puntos de recompensa con los pagos de renta. Las empresas se enfocan más en permitir que los clientes financien pagos de renta elevados a través de múltiples abonos.

Frost sostiene que debería haber más información para los consumidores sobre estos productos a medida que se vuelven más populares.

“Si bien muchas de estas empresas comercializan sus préstamos como productos ‘innovadores’ que pueden ayudar a inquilinos con dificultades y poco efectivo, incluso al supuestamente mejorar sus puntajes de crédito, muchos de estos productos se parecen más a préstamos de día de pago reempaquetados”, escribió Frost en su carta.

Un informe de febrero de Protect Borrowers y Toward Justice argumentó que algunas de estas empresas deberían cumplir con los requisitos de la Ley de Veracidad en los Préstamos (Truth in Lending Act) según la manera en que estructuran sus productos. En ese momento, la industria discrepó enérgicamente de las conclusiones de los grupos.

“Además de reformas estructurales para reducir el costo de la vivienda, los legisladores, responsables de políticas públicas y las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno deben despertar a la realidad de que una amplia variedad de empresas está sacando provecho, a costa de la gente trabajadora, de la enorme carga que representa la renta en la vida de los estadounidenses”, señalaron los grupos en el informe.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor ha recortado drásticamente su trabajo bajo la segunda administración de Trump. Bajo Vought, la oficina ha anulado regulaciones y orientaciones, abandonado acciones de cumplimiento y avanzado para rescindir actividades previas de la agencia. Otros llamados de congresistas para que la oficina realice investigaciones en gran medida no han recibido respuesta. La oficina no respondió a una solicitud de comentarios sobre la carta de Frost.

El periodo de Vought al frente de la CFPB terminará este verano. El presidente Trump ha nominado a Brian Johnson, un ejecutivo que anteriormente trabajó en Capital One, para ser el próximo director permanente de la oficina. Johnson ocupó previamente un cargo de alto nivel en la oficina durante el primer mandato de Trump.

Frost dijo que, si la oficina no actúa respecto de las empresas, espera usar la información reunida a partir de esta carta y otros recursos para proponer legislación el próximo año si los demócratas toman el control del Congreso.

“No creo que la administración Trump hará lo correcto, pero este es el primero de muchos pasos que podemos dar para asegurarnos de que estos productos se usen correctamente y de que los estadounidenses estén protegidos”, indicó Frost.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP