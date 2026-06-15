Congo reporta un récord en aumento diario de casos de ébola, un mes tras declararse el brote

Trabajadores de salud se desinfectan tras preparar el cuerpo de una víctima de ébola en la clínica Citadelle en Bunia, República Democrática del Congo, el viernes 12 de junio de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

El Ministerio de Salud congoleño informó el domingo que se registraron 72 nuevos casos en un periodo de 24 horas, lo que elevó el total de casos confirmados a 782. Esto incluye 181 muertes confirmadas, después de que se confirmaran 32 nuevos fallecimientos.

Sin embargo, se cree que el número de casos en Congo es mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de que se sospecha que comenzó, y la tasa de cobertura del rastreo de contactos se sitúa en un 56%, una fuerte disminución respecto a la semana pasada.

El brote más reciente de ébola está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobados, a diferencia del virus Zaire, que fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en República Democrática del Congo.

Cincuenta y seis personas se han recuperado y la tasa de letalidad actual del brote es del 23%, indicó el ministerio.

La Organización Mundial de la Salud informó el domingo que está intensificando las pruebas, el rastreo de contactos y el tratamiento.

El principal organismo de salud de África señaló ese mismo día que está desplegando conocimientos técnicos y apoyando sistemas de laboratorio, la búsqueda activa de casos y los esfuerzos de participación comunitaria para acelerar la respuesta al brote de la enfermedad.

“Seguimos comprometidos con apoyar a los países afectados hasta que se detenga la transmisión. Hacemos un llamado a socios y donantes para que movilicen urgentemente recursos a fin de fortalecer la respuesta y salvar vidas”, dijo Jean Kaseya, jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, o Africa CDC.

El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, en Congo, que representa más de 90% de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se han propagado a través de la frontera hacia Uganda.

Casi un millón de personas han sido desplazadas por el conflicto en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos, ya que la gente huye de los ataques o se desplaza con frecuencia en la vasta provincia, con bosques densos, carreteras en mal estado y aldeas remotas a las que se puede tardar días en llegar.

El rastreo también es difícil entre los miles de mineros artesanales que se desplazan con regularidad entre sitios remotos en la región rica en minerales.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP