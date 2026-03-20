Condenan a exjefe de espías de fallecido expresidente Fujimori por matar a periodista con explosivo

Compartir en:









La tercera sala penal de Lima indicó en un comunicado que, según la fiscalía, el envío de “sobres bomba” fue una de las formas del gobierno de Fujimori para “combatir el terrorismo dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de los derechos humanos de los terroristas o que tuvieran vínculos terroristas”.

El tribunal condenó a Montesinos, de 80 años, como autor mediato, mientras un exmilitar del Ejército, Víctor Penas, fue sentenciado como el autor mediato de las dos muertes por llevar los explosivos hasta el lugar donde estallaron.

La periodista Melissa Alfaro, entonces de 23 años, trabajaba en la revista Cambio, un medio al cual el gobierno consideraba brazo mediático del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), según la fiscalía. El 10 de octubre de 1991 mientras Alfaro revisaba la correspondencia en su oficina un sobre explotó y la mató. Antes, el 21 de junio otro sobre estalló frente a las oficinas de Cambio y mató al ciudadano Víctor Ruíz.

El exjefe de espías de Fujimori también fue condenado por homicidio calificado, en grado de tentativa, por el envío de otros sobres explosivos contra el director de Cambio Carlos Arroyo; el abogado defensor de los derechos humanos Augusto Zúñiga, quien investigaba la desaparición de un universitario a mano de las fuerzas de seguridad y contra el entonces legislador Ricardo Letts. Todos criticaban los abusos en la lucha contra grupos terroristas.

Montesinos —abogado de narcotraficantes y exmilitar— tiene más de 30 sentencias por asesinatos, corrupción e incluyendo uno por la venta ilegal de armas a las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1999, delito descubierto por la inteligencia de Colombia y Estados Unidos.

Su más reciente condena de 19 años de cárcel la recibió en 2024 por ser el autor material de una matanza de seis campesinos ocurrida en 1992. En 2023 también fue condenado a 23 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato y descuartizamiento en 1997 de una agente de inteligencia tras descubrir que filtraba información a la prensa. Por la suma de sus condenas la Corte Suprema ha indicado que saldría en 2037.

Fujimori murió en libertad en 2024 tras salir de prisión gracias a un indulto en 2023, diez años antes de terminar su condena de 25 años de cárcel por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno (1990-2000). Los asesinatos fueron cometidos por militares que actuaban bajo su conocimiento en medio del sangriento enfrentamiento contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. El poder de ambos se derrumbó a fines del año 2000 cuando se difundió un video donde Montesinos entregaba fajos de billetes en sobornos a congresistas de la oposición para apoyar el gobierno de Fujimori. FUENTE: AP