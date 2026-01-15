americateve

Con una base de jugadores de Chivas, México encarará partidos amistosos ante Panamá y Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ocho jugadores de Chivas, el equipo líder del torneo Clausura mexicano, fueron elegidos el jueves por el entrenador Javier Aguirre para disputar un par de encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia la próxima semana.

Entre los citados del Guadalajara se encuentran el portero Raúl Rangel y los volantes Luis Romo y Roberto Alvarado, además del delantero Armando González, quienes han sido regulares en los últimos encuentros del seleccionado mexicano.

Chivas, uno de los dos equipos más populares en México y dirigido por el argentino Gabriel Milito, ha ganado sus primeros dos partidos del Clausura y es líder con seis puntos.

El Tri enfrentará a Panamá en Ciudad de Panamá el próximo jueves 22 de enero y tres días después visitará a Bolivia en Santa Cruz.

Se trata de los primeros encuentros de preparación en el año para el combinado azteca que busca quebrar una racha de seis encuentros sin poder ganar con la que cerró el año pasado.

El equipo del “Vasco” Aguirre no consigue triunfos desde que se coronó en la pasada edición de la Copa Oro.

Por no ser una fecha FIFA, el entrenador tuvo que echar mano de jugadores de la liga mexicana con la única excepción siendo el volante Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS, que aun no inicia su torneo.

Entre otros jugadores regulares en los llamados de Aguirre y que se perfilan para hacer la nómina final están el portero Luis Malagón, los zagueros Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, los volantes Erik Lira, Marcel Ruiz y Gilberto Mora, además del delantero de origen argentino Germán Berterame.

Entre las novedades de la lista de 27 jugadores se encuentran los zagueros Eduardo Águila y Everado López, además del volante Brian Gutiérrez, de Chivas, y Denzell García de los Bravos de Juárez. México tiene programados otros tres encuentros más de preparación en febrero y marzo-

El debut del equipo mexicano en el Mundial es el 11 de junio en el estadio Azteca ante Sudáfrica.

___

PLANTEL:

Arqueros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Zagueros: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América). Eduardo Águila (Atlético San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas).

Volantes: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas). Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana)-

Delanteros: Ángel Sepúlveda (Chivas), Germán Berterame (Monterrey) y Armando González (Chivas).

FUENTE: AP

