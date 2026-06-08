Con trajes blancos, pelucas y bailes, estos jóvenes mantienen vivo a Elvis

Tucker Gladden, de 17 años, antes de subirse al escenario en el concurso de artistas tributo de Elvis Presley en Tupelo, Mississippi, el 4 de junio del 2026. (AP foto/Sophie Bates) AP

Con edades que iban de los 7 a los 17 años, algunos con monos trajes blancos adornados con joyas, subieron al escenario en el concurso juvenil de artistas tributo de Elvis en Tupelo, Mississippi, la semana pasada.

A diferencia de sus pares, algunos de los cuales quizá nunca hayan oído hablar de Elvis, los competidores han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a estudiar la voz, los gestos y el estilo del pionero rockero.

Se cuidan de precisar que son artistas tributo a Elvis. A diferencia de los imitadores, que fingen ser Elvis y a veces presentan una versión caracterizada del rey, los artistas tributo buscan la autenticidad. Algunos llevaban vestuarios creados por B&K Enterprises Costume Co., una empresa con licencia para recrear los atuendos de Elvis y proporcionar vestuario para películas, musicales y programas de televisión sobre Elvis.

“No estamos tratando de ser él", declaró Tucker Gladden, de 17 años y originario de Madison, Mississippi. "Queremos recrear la experiencia tanto como podamos para la gente que quizá no pudo ver a Elvis en vida”.

En cuanto a su fascinación por un músico fallecido hace tanto tiempo, varios de los artistas tributo atribuyeron a la película “Elvis” de 2022 el haber despertado su interés. Un par comentó que su admiración comenzó después de descubrir que tenían un parentesco lejano con Elvis. Otros señalaron que fue la fe y la caridad de Elvis lo que los inspiró. Algunos contaron que han interpretado canciones de Elvis desde que tenían 3 años.

Para Ayden Maloy, de 16 años y de Logansport, Indiana, fue la manera en que la música de Elvis lo ayudó durante un momento difícil de su vida lo que lo motivó a empezar a presentarse como artista tributo hace tres años.

“Me derrumbé en lágrimas porque me sanó”, relató Maloy. “Creo que Elvis es el sanador”.

En una tarde de atuendos deslumbrantes y atrevidos pasos de baile, los artistas rindieron sus homenajes ante un público que aplaudió, cantó y bailó con ellos. Al final, RJ Hursey, un joven de 14 años de Bloomington, Illinois, ganó el concurso.

“Significa el mundo para mí”, expresó Hursey.

Antes del concurso, los artistas recorrieron el Elvis Presley Birthplace, un extenso complejo que incluye la casa donde nació Elvis y la iglesia donde tuvo su primer contacto con la música góspel sureña.

“Es siente tan irreal rendir tributo a Elvis en su ciudad natal", indicó Charles Session, de 15 años y de Morrilton, Arkansas. "Espero que esté mirando desde arriba y sonriendo a todos estos jóvenes artistas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP