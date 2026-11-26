El trofeo del Mundial Femenino 2027 es exhibido en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, el jueves 12 de noviembre de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Dirigida por el español Pedro López, la selección mexicana irá por el primer objetivo cuando enfrente a Haití en los cuartos de final del Campeonato W de la CONCACAF en Dallas.

“Es un sueño realmente ilusionante poder ver a México en un Mundial y en unos Juegos Olímpicos”, dijo López. “Deseamos que salga todo bien, porque este partido (ante Haití) puede dar a luz a todo ese trabajo que llevamos años haciendo”.

Para avanzar a la Copa del Mundo el año próximo en Brasil, las mexicanas deberán vencer a las haitianas. En cambio, para acceder a sus primeros Juegos Olímpicos desde Atenas 2004 necesitarán terminar entre las dos finalistas, aunque también podrían clasificar como terceras si Estados Unidos —que ya tiene su boleto asegurado por ser anfitriona de la cita de Los Ángeles 2028— avanza a la final.

“Que México pueda regresar a un Mundial y, ojalá, a unos Olímpicos sería increíble para que las niñas de abajo lo vean y se motiven al comprobar que ellas también pueden estar ahí”, señaló la volante Alexia Delgado, capitana del equipo.

Tras quedar en el último sitio de su grupo en el Mundial de 2015 en Canadá, la selección femenina de México se ausentó de las ediciones de 2019 en Francia y de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

“Hemos vivido procesos anteriores que nos han dolido, pero que nos han forjado como personas y como futbolistas”, indicó Delgado. “Ahora es distinto porque la liga nos apoya y se ha trabajado de manera diferente”.

Un año después del revés en Canadá nació la Liga MX Femenil, un circuito que año con año ha crecido, elevando el nivel del deporte en el país y alimentando el sueño de clasificar al próximo Mundial.

Para lograr esa meta, el Tri femenino cuenta entre sus grandes figuras con Charlyn Corral, máxima goleadora del mundo la temporada pasada y galardonada en la reciente ceremonia del Balón de Oro, gala en la que su compatriota Scarlett Camberos también fue incluida entre las candidatas a mejor jugadora.

La nómina incluye además a la zaguera Rebeca Bernal, quien en septiembre pasado fichó por el Manchester United, y a Lizbeth “Maga” Ovalle, jugadora del Orlando City que el año pasado impuso un récord con el fichaje femenino más caro de la historia.

Por su parte, Haití tiene entre sus filas a Melchie Dumornay, volante del Olympique de Lyon nombrada Jugadora del Año de la CONCACAF en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

“Sabemos que es una jugadora importante, pero nosotras tenemos a Scarlett, a Charlyn y a Ovalle, entonces hay que saber contrarrestar lo que ellas saben hacer y nosotras hacerlo mucho mejor”, afirmó la defensora Kenti Robles, veterana de 35 años con pasado en el Barcelona y el Real Madrid.

México, que avanzó a esta instancia como primer lugar de su grupo con cuatro triunfos en igual número de partidos, disputará su décima edición en el certamen de la CONCACAF, donde alcanzó los subcampeonatos en 1998 y 2010.

“Una de nuestras fortalezas es que somos un grupo único, convencido y preparado mentalmente para lo que queremos hacer”, añadió Delgado. “La mezcla de jugadoras que tenemos nos va a ayudar mucho”.

Eso es precisamente lo que esperan de ellas sus compatriotas.

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FUENTE: AP