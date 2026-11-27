El quarterback Josh Allen de los Bills de Buffalo intenta lanzar un pase contra los Chiefs de Kansas City, el jueves 26 de noviembre de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus) AP

Aunque los Bills necesitan que su estrella recupere el ritmo, la victoria de Buffalo por 13-10 sobre los Chiefs de Kansas City en una noche fría, húmeda y ventosa del jueves puso de relieve por qué el equipo de este año podría estar mejor preparado para cumplir sus largamente esquivas aspiraciones de llegar al Super Bowl.

La defensa, cuestionada durante el último mes por imponerse a suplentes y jugadores del tercer equipo, quizá sea de verdad. Buffalo limitó a Patrick Mahomes y a la mejor ofensiva de la NFL a 10 puntos y 241 yardas, forzó cinco series de tres jugadas y fuera y un máximo de temporada de siete despejes.

Y los equipos especiales de Buffalo por fin recibieron el reconocimiento que merecen por marcar la diferencia para asegurar la victoria, después de pasar gran parte de la temporada por debajo del radar.

Con Allen descontrolado y mostrando cierta indecisión, las otras dos unidades de Buffalo lo rescataron, coronado por una secuencia clave de jugadas en los últimos 38 segundos.

Todo comenzó cuando el pateador de despeje Tommy Doman dejó a los Chiefs clavados en su yarda 11 —el novato colocó tres de sus cinco patadas dentro de la yarda 20 de Kansas City—. Luego la defensa cumplió su parte al forzar una serie de tres jugadas y fuera. Con Joe Andreessen, de Buffalo, aparentemente desviando el despeje de Matt Araiza, Greg Dortch atrapó la patada rasante y la devolvió 17 yardas para preparar el gol de campo decisivo de 57 yardas de Tyler Bass cuando expiraba el tiempo.

Fue la segunda patada ganadora de Bass en una temporada en la que el jugador de sexto año ha convertido 26 de 27 intentos, incluidos 6 de 7 desde más allá de las 50 yardas.

“He trabajado duro desde noviembre (pasado)”, dijo Bass. en referencia a su larga rehabilitación tras perderse toda la temporada pasada por problemas en la ingle y la pelvis. “Es algo que te pone los pies en la tierra y estoy muy agradecido por ello”.

Allen quizá sea el más agradecido de todos, después de observar aliviado desde la banda cómo Buffalo mejoró su marca, la mejor de la AFC, a 10-1.

Sus 81 yardas por pase fueron la menor cantidad en un partido que Allen ha iniciado y terminado en sus nueve años de carrera.

Más preocupantes fueron las dos intercepciones de Allen. Ambas llegaron tras pases desviados dentro de la yarda 20 de Kansas City, y fue la primera vez que los Bills no sacaron puntos en la zona roja este año.

A Allen lo han interceptado ya 11 veces —frente a 14 pases de touchdown— esta temporada, con siete en sus últimas cinco actuaciones.

En su favor, Allen se negó a usar las condiciones como excusa al señalar que todos los demás tuvieron que jugar en ellas, incluido —y especialmente— Bass.

“Hizo dos de las mejores patadas que verás en tu vida”, indicó Allen al referirse a que Bass también empató el partido a 10 con un gol de campo de 54 yardas a los tres minutos del cuarto periodo.

“Todos están haciendo su parte. Yo tengo que hacer la mía”, remarcó Allen.

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FUENTE: AP