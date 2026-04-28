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Con jonrón de Pete Alonso y 1ra victoria de Shane Baz, Orioles vencen 5-3 a Astros

BALTIMORE (AP) — Pete Alonso conectó un jonrón, Adley Rutschman impulsó dos carreras y los Orioles de Baltimore derrotaron la noche del martes por 5-3 a los Astros de Houston.

El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Shane Baz, regresa al dugout tras ponchar a Brice Matthews de los Astros de Houston para retirar la entrada durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 28 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Shane Baz, regresa al dugout tras ponchar a Brice Matthews de los Astros de Houston para retirar la entrada durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 28 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Shane Baz permitió una carrera en 5 2/3 entradas para conseguir su primera victoria desde que Baltimore lo adquirió de Tampa Bay en diciembre, mientras los Orioles ganaron el primer juego de una serie de tres.

Alonso disparó un jonrón de dos carreras hacia el jardín contrario ante Ryan Weiss en la quinta entrada para ampliar la ventaja de Baltimore a 4-1. Fue el cuarto jonrón de Alonso desde que firmó en diciembre un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con los Orioles.

Baz (1-2) toleró seis hits y ponchó a seis.

Ryan Helsley lanzó una novena entrada sin carreras para su séptimo salvamento en el mismo número de oportunidades.

Rutschman impulsó a Henderson con un sencillo con un out en la primera entrada, y luego anotó dos bateadores después con el doble del domimicano Samuel Basallo al jardín derecho.

Kai-Wei Teng (1-2) realizó su primera apertura con Houston y permitió dos carreras y cinco hits en tres entradas. Ponchó a dos. ___

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