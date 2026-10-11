Con gol de campo en el último segundo los Jaguars vencen 19-17 a los Eagles en Londres

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El pateador de los Jaguars de Jacksonville Cam Little celebra tras anotar con un gol de campo en el último segundo ante los Eagles de Filadelfia el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

Los Eagles habían tomado ventaja de 17-16 con un gol de campo de 48 yardas de Jake Elliott cuando quedaban 8 segundos, después de que el intento de punto extra de Little se fuera desviado a la izquierda tras la recepción de touchdown de 27 yardas de Parker Washington al final del cuarto periodo.

Filadelfia, que tiene marca de 2-3 por primera vez desde 2021, jugó sin su principal corredor, Saquon Barkley, y sin el receptor DeVonta Smith, además de hacerlo con una línea ofensiva improvisada.

Trevor Lawrence completó 24 de 39 pases para 331 yardas y dos touchdowns —ambos a Washington— además de una intercepción por los Jaguars (4-1).

Jalen Hurts completó 21 de 40 pases para 220 yardas y un touchdown. Jalen Carter tuvo dos capturas y dos balones sueltos forzados por los Eagles.

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FUENTE: AP