americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con Early en la lomita, Medias Rojas cortan racha de 5 derrotas y arrollan 8-0 a Bravos

BOSTON (AP) — Connelly Early recetó siete ponches en el mismo número de innings, Jarren Durán conectó un jonrón y los Medias Rojas de Boston arrollaron el miércoles 8-0 a los Bravos de Atlanta para cortar una racha de cinco derrotas consecutivas.

Connelly Early, abridor de los Medias Rojas de Boston, festeja al conseguir el último out del séptimo inning en el juego del miércoles 27 de may de 2026, ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Mary Schwalm)
Connelly Early, abridor de los Medias Rojas de Boston, festeja al conseguir el último out del séptimo inning en el juego del miércoles 27 de may de 2026, ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Mary Schwalm) AP

Early (5-2) permitió cuatro hits y otorgó tres bases por bolas. Ryan Watson concedió un hit en las dos últimas entradas.

Los Medias Rojas anotaron seis carreras en la cuarta entrada. Masataka Yoshida llegó a home por un error en un tiro, Isiah Kiner-Falefa pegó un sencillo impulsor, mientras que Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu conectaron sencillos de dos carreras.

El mexicano Marcelo Mayer remolcó una carrera con un sencillo en la séptima antes de que su compatriota Durán cerrara la noche con su octavo jonrón del año —un batazo de 400 pies hacia el jardín derecho—.

Durán terminó de 5-4 en el plato, y Rafaela se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas y una anotada.

Bryce Elder (4-3) permitió seis carreras con nueve hits y ponchó a uno en 3 1/3 entradas. El venezolano Carlos Carrasco consiguió su ponche número 1.700 de por vida en la séptima entrada, al lanzar cuatro innings y permitir dos carreras.

El dominicano Jorge Mateo bateó dos de los cinco hits de Atlanta. _____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Parlamento cubano alerta sobre amenaza militar de EEUU y pide apoyo internacional urgente

Parlamento cubano alerta sobre "amenaza militar" de EEUU y pide apoyo internacional urgente

Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama grupo de comunistas incompetentes

Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama "grupo de comunistas incompetentes"

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: Están mezclando información

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: "Están mezclando información"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter