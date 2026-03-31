Con batuta de Messi, Argentina disipa fantasmas al golear a Zambia en amistoso antes de Mundial

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El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras anotar el segundo gol ante Zambia en un amistoso disputado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires , Argentina, martes 31 marzo, 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

El capitán de 38 años que dejará la selección tras la Copa del Mundo, dejó de cara al gol a Julián Álvarez a los cuatro minutos y celebró el suyo a los 43 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, que lo despidió con una ovación y la súplica de que gane la cuarta estrella en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el 11 de junio.

Nicolás Otamendi, Valentín Barco y Dominic Chanda en contra anotaron el resto de los goles.

El vigente campeón del mundo había encendido las alarmas por su pobre actuación el pasado viernes en la victoria 2-1 sobre Mauritania (115 del ranking de la FIFA). En la previa al segundo amistoso, el entrenador Lionel Scaloni había advertido públicamente que si el equipo no mejoraba la imagen tomaría medidas drásticas de cara a la conformación del plantel mundialista de 26 jugadores que debe presentar el 30 de mayo.

Para la última presentación en casa antes del Mundial, el estratega apostó por prácticamente los mismos once que hace cuatro años le ganaron la final a Francia en Qatar 2022, con la llamativa exclusión del volante Rodrigo De Paul, quien viene de una lesión muscular y mostró un bajo nivel ante Mauritania.

Leandro Paredes, reemplazante de De Paul, gestó la apertura del marcador con un lanzamiento milimétrico para Messi, que controló el balón con el muslo y asistió para que Álvarez definiera de primera con la diestra. La Araña lleva anotados 14 goles en 51 partidos con Argentina.

Ante un rival que es 91ro del ránking FIFA y que presentó poca exigencia, el partido entró en la monotonía hasta que Messi se iluminó en el área. El astro del Inter Miami, que parece haber disipado las dudas sobre su participación en la Copa del Mundo al disputar la doble fecha FIFA, eludió rivales, jugó la pared con Alexis Mac Allister y definió de zurda cruzado antes del descanso. La “Pulga” aumentó a 116 sus goles como máximo artillero en la historia del seleccionado argentino.

En el inicio del complemento, Fredrick Mwimanzi derribó en el área a Thiago Almada. Messi, habitual ejecutor de los penales en Argentina, le cedió el honor al veterano Otamendi, quien anunció que dejará la selección tras el Mundial. El zaguero del Benfica, de 38 años, remató bajo de derecha. Almada, otro de buen nivel, gestó la jugada que terminó en el gol en contra de Chanda. Nicolás González y Valentín Barco, que ingresaron en el último cuarto del partido, le pusieron broche a la goleada. El extremo del Atlético Madrid habilitó de taco al juvenil del Racing Strasburgo para su gol. Argentina, también campeón del mundo en 1978 y 1986, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP