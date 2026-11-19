En foto de Max Guliani, Deirdre Keane corre el Maratón de Nueva York el domingo primero de noviembre del 2026. (Max Guliani via AP) AP

A principios de este mes, la enfermera practicante y consultora de gestión, de 38 años, corrió el Maratón de Nueva York —la carrera de su ciudad natal— en su tercer trimestre. Fue el séptimo maratón que terminó estando embarazada y fue la última carrera que necesitaba para lograr su objetivo de correr todas las World Marathon Majors en el mismo año.

“Sabía lo inusual que era correr un maratón con 34 semanas, pero también sabía lo en forma que estaba y lo consciente que soy de mi cuerpo en este momento”, aseguró Keane. “Y aunque es muy inusual, no fui la primera mujer que lo ha hecho”.

Después de casarse el año pasado, Keane y su esposo, Brian, empezaron a hablar de formar una familia. Como esperaba que el embarazo tardara un tiempo, Keane hizo otros planes.

“En mi mente, 2026 iba a ser mi año de cosas de la lista de deseos. Pensaba: este va a ser mi último gran festejo antes de sentar cabeza y quedar embarazada, convertirme en madre”, comentó.

Se inscribió en 11 carreras: las siete World Marathon Majors, un maratón de trail en Irlanda, dos ultramaratones y un Ironman.

Keane primero corrió el Maratón de Tokio en marzo. Pero cuando llegaron los maratones de Boston y Londres en abril, notó que estaba corriendo un poco más lento de lo habitual y no se sentía del todo como ella misma. Así que se hizo una prueba de embarazo.

Salió positiva, pero no iba a permitir que eso se interpusiera en sus metas.

Le prometió a su esposo que se tomaría con calma el siguiente maratón en Irlanda y aceptó renunciar al Ironman y al segundo ultramaratón; el primero ya lo había completado antes de enterarse de que estaba embarazada.

“Brian, comprensiblemente, al principio estaba escéptico y preocupado. Ninguno de los dos entendía del todo las limitaciones físicas del embarazo y por qué. La investigación que encontramos era sorprendentemente limitada y frustrante”, indicó. “Así que decidimos ir maratón por maratón, sin que yo forzara el ritmo y teniendo la opción de caminar como recurso”.

Al principio, Keane estaba nerviosa por contarle a su obstetra-ginecóloga sus planes de maratón, pero se sintió aliviada cuando recibió luz verde.

Por lo general, el ejercicio se considera seguro y beneficioso durante la mayoría de los embarazos saludables. Los expertos recomiendan que las mujeres embarazadas que eran físicamente activas antes del embarazo o que practicaban con regularidad ejercicio aeróbico vigoroso puedan continuar con esas actividades con la aprobación de su médico. Hay investigaciones limitadas sobre el ejercicio intensivo más allá de la cantidad recomendada.

Con la aprobación de su médica, Keane voló a Australia en agosto para competir en el Maratón de Sídney con 25 semanas de embarazo, seguido por Berlín con 29 semanas. Luego completó el Maratón de Chicago con 31 semanas en menos de 4 horas y terminó con el Maratón de Nueva York con 34 semanas de embarazo y un tiempo de 4:06.55.

Keane estaba más preocupada por la carrera en Nueva York “porque estaba empezando a verme muy embarazada y también a sentirlo”. Pero tuvo amigos a lo largo del recorrido, mientras su esposo apareció en varios puntos con agua para mantenerla hidratada.

La determinación de Keane tuvo un modelo desde temprana edad en su padre, John, un inmigrante irlandés que corrió maratones en las décadas de 1980 y 1990.

John murió de cáncer cuando ella tenía 13 años, pero siguió corriendo en sus últimos meses, y completó su último Maratón de Nueva York un día antes de someterse a una cirugía para extirparle un tumor.

Años después, cuando Keane fue a la universidad, se inspiró para correr un maratón en honor a su papá. Ahí fue cuando se enganchó.

Desde entonces, correr se ha convertido en una constante en la vida de Keane. Dice que le ayudó a sobrellevar el desgaste emocional de trabajar como enfermera practicante en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York durante la pandemia de COVID-19.

Durante la pandemia, al sentirse aislada y necesitar algo que esperar con ilusión, Keane se inscribió en el World Marathon Challenge: correr 7 maratones en 7 continentes diferentes en solo 7 días. Completó el desafío en 2023 y fue la mujer más rápida en hacerlo ese año.

Ahora, con las World Majors ya en el retrovisor, Keane dice que se está tomando tiempo para reflexionar sobre los últimos 8 meses. Así como aprendió del ejemplo de su padre, espera transmitirle a su hijo las lecciones que correr le ha enseñado.

“Quiero enseñarle a mi hijo resiliencia y que puede hacer cosas difíciles”, afirmó. “Y que cuando la vida inevitablemente se ponga dura y le lance desafíos, los superará y verá lo que hay del otro lado, ya sea que elijamos hacerlos como un maratón o que se trate de cosas que están muy fuera de nuestro control”.

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FUENTE: AP