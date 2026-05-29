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Con 3 hits y 3 impulsadas de Michael Harris II, Bravos vencen a Rojos por 8-3

CINCINNATI (AP) — Michael Harris II se fue de 5-3 con tres carreras impulsadas y los Bravos de Atlanta vencieron el viernes 8-3 a los Rojos de Cincinnati.

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, festeja tras conectar un jonrón ante los Rojos de Cincinnati, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster)
El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, festeja tras conectar un jonrón ante los Rojos de Cincinnati, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

El venezolano Ronald Acuña Jr., quien conectó un grand slam en la victoria del jueves en Boston —su primer jonrón desde el 24 de abril—, puso al frente a los Bravos el viernes con su 38.º cuadrangular en un turno inicial de un duelo en su carrera.

Blake Dunn, jardinero derecho de los Rojos, evitó más daño en la primera entrada cuando trepó la pared entre el jardín derecho y el central para robarle un jonrón a Harris. Luego puso out al siguiente bateador, el primera base Matt Olson, quien intentaba convertir un sencillo en doble.

Chris Paddack, quien perdió ante los Bravos el 15 de abril como pelotero de los Marlins de Miami, otorgó bases por bolas consecutivas para llenar las bases en la segunda entrada. El sencillo impulsor de Harris puso el duelo 4-0.

Paddack (0-7) siguió sin ganar tras permitir cuatro carreras limpias con siete hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

El colombiano Didier Fuentes (4-0) permitió un hit en 1 1/3 entradas para acreditarse la victoria.

Yunior Marte debutó con los Rojos y permitió un doble impulsor de Mike Yastrzemski y un sencillo productor del dominicano Jorge Mateo. Harris conectó un sencillo ante Caleb Ferguson para remolcar dos carreras más y poner la pizarra 8-3.

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