Con 29 puntos de Maxey, 76ers doblegan a Magic en duelo de mala puntería en los triples

Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, festeja tras encestar un triple ante el Magic de Orlando, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Photo/Phelan M. Ebenhack) AP

Paul George anotó 12 de sus 18 puntos en la segunda mitad y añadió nueve rebotes por los 76ers, quienes ganaron por quinta vez en seis partidos. Filadelfia ha ganado cuatro compromisos seguidos como visitante.

Desmond Bane lideró a Orlando con 23 puntos. Anthony Black añadió 21 y Paolo Banchero terminó con 14 tantos, 11 rebotes y siete asistencias.

Filadelfia embocó cuatro de 28 triples (14,3%), mientras que Orlando acertó cuatro de 29 (13,8%).

Maxey, el tercer máximo anotador de la NBA con 30,7 puntos por partido en esta campaña, encestó solo tres de 12 tiros en una primera mitad en la que acumuló 12 puntos y falló sus cuatro triples. Terminó con diez de 22 en total y tres de ocho en disparos de tres puntos.

El árbitro Bill Kennedy abandonó la cancha en silla de ruedas tras sufrir una aparente lesión en una pierna durante el primer cuarto.

