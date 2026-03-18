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Comunidad de California iguala récord histórico de calor en marzo en EEUU

NORTH SHORE, California, EE.UU. (AP) — Una diminuta comunidad en el desierto del sur de California alcanzó el miércoles 42 grados Celsius (108 grados Fahrenheit), igualando la temperatura más alta registrada en marzo en la historia de Estados Unidos.

Una aficionada al béisbol se protege del sol durante la cuarta entrada de un partido de entrenamiento de primavera entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos, el martes 17 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Una aficionada al béisbol se protege del sol durante la cuarta entrada de un partido de entrenamiento de primavera entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos, el martes 17 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Ocurrió en medio de una ola de calor invernal récord en el suroeste, la cual se extenderá hasta el fin de semana y podría producir temperaturas aún más altas.

El récord —alcanzado por primera vez en Rio Grande City, Texas, en 1954, y que ahora comparte North Shore, California— podría romperse en varias ciudades y pueblos para finales de la semana. Se pronosticó que Thermal, California, llegaría a los 43,3º C (110º F) el viernes.

Las altas temperaturas también arribaron antes que nunca a Phoenix: el miércoles, la capital de Arizona alcanzó los 38,3º C (101º F), según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior se estableció hace casi 40 años, el 26 de marzo de 1988, la única otra ocasión en que las temperaturas de Phoenix han subido por encima de 37º C (100º F) durante el mes de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Bryan Lewis, meteorólogo de ese servicio, manifestó que esta ha sido una de las olas de calor de marzo más significativas desde que se llevan registros.

“Hemos batido tantos récords ayer, e incluso hoy ya hemos roto bastantes hasta ahora”, comentó.

Varias ciudades vivieron el miércoles su día de marzo más caluroso en casi 40 años, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las Vegas llegó a los 37,2º C (99º F), pulverizando su récord del día de marzo más caluroso, que era de 33,8º C (93º F) en 2022.

El centro de Los Ángeles alcanzó los 34,4º C (94º F), superando su máximo diario previo de 30,5º C (87º F) en 1997.

Y la localidad de Palm Springs, en el desierto de California, registró 40º C (104º F) , igualando su récord del día de marzo más caluroso de 1966.

Seguirá haciendo entre 20 y 30 grados Fahrenheit por encima de las temperaturas normales de marzo durante el resto de la semana en el suroeste de Estados Unidos, antes de bajar ligeramente el fin de semana. Se prevé que muchas otras ciudades de la región registren su día de 37,7º C (100º F) —o mayor— más temprano en el año de que se tenga constancia, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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