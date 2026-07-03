Compañeros de Travis Kelce y astros del deporte asistirían a su boda con Taylor Swift

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El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), y el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce (87), realizan ejercicios de estiramiento durante el entrenamiento del equipo de la NFL el martes 9 de junio de 2026 en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ed Zurga) AP

El ala cerrada de los 49ers de San Francisco, George Kittle, comentó recientemente que recibió una invitación y que planeaba asistir.

Está previsto que la boda se celebre en el Madison Square Garden, el estadio de los Knicks de Nueva York de la NBA y de los Rangers de la NHL. Swift asistió allí al Juego 4 de las Finales de la NBA, sentada a pie de cancha, cuando los Knicks lograron la mayor remontada de los playoffs en la historia de la liga al recuperarse de una desventaja de 29 puntos para vencer a San Antonio.

El MSG ha sido escenario de algunos momentos deportivos icónicos desde que la versión actual abrió en este lugar, sobre la estación Penn, en 1968.

Los Knicks ganaron allí su primer título de la NBA en 1970, cuando Willis Reed regresó de una lesión de manera célebre para impulsar su victoria en el Juego 7 contra los Lakers de Los Angeles.

Joe Frazier venció allí a Muhammad Ali en el primero de los tres combates de boxeo entre las leyendas, conocido como la “Pelea del Siglo”, en 1971. Ali ganó la revancha en el 74.

Los Rangers pusieron fin a su sequía de campeonatos de 54 años en el Garden en 1994, al derrotar a los Vancouver Canucks para ganar la Copa Stanley.

Kelce es tricampeón del Super Bowl con Kansas City y ha sido elegido cuatro veces al equipo All-Pro de AP en su posición. Jason fue un centro All-Pro en siete ocasiones y ayudó a Filadelfia a ganar el Super Bowl en la temporada 2017. ___ AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL FUENTE: AP