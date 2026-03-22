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Como vence al Pisa y toma el último cupo de la Liga de Campeones en la Serie A

ROMA (AP) — Como se adueñó del último puesto para la Liga de Campeones al golear el domingo 5-0 al Pisa, amenazado por el descenso, para sumar su quinta victoria consecutiva en la Serie A.

Assane Diao del Como celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Psa el domingo 22 de marzo del 2026. (Antonio Saia/LaPresse via AP)
Assane Diao del Como celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Psa el domingo 22 de marzo del 2026. (Antonio Saia/LaPresse via AP) AP

El triunfo dejó al club de Cesc Fàbregas con tres puntos de ventaja sobre la Juventus, quinta clasificada, que el sábado empató 1-1 con el Sassuolo.

Assane Diao, Anastasios Douvikas, Martin Baturina, Nico Paz y Máximo Perrone anotaron para los locales.

La victoria del Como llegó tres días después de que uno de los propietarios del club, el magnate indonesio del tabaco Michael Bambang Hartono, muriera a los 86 años.

Hartono y su hermano, Roberto Budi Hartono, se hicieron cargo del Como en 2019, cuando el equipo jugaba en la cuarta división de Italia.

El Como regresó a la Serie A en 2024 por primera vez en más de dos décadas.

Más tarde, el Inter de Milán, lidera de la Serie A, visita a la Fiorentina y la Roma recibe al Lecce.

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Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

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