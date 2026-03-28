Cómo fracasó el acuerdo de Seguridad Nacional y dividió a líderes republicanos en el Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, centro, habla mientras el jefe de bancada Tom Emmer, derecha, y la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara Lisa McClain, izquierda, escuchan durante una conferencia de prensa en el Capitolio, el viernes 27 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

Los senadores entregaron su acuerdo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, legislador republicano por Luisiana, y se dirigieron a los aeropuertos, aparentemente confiados en el éxito.

Johnson, indignado, salió de su oficina el viernes por la tarde. Censuró con enojo el plan que el Senado había aprobado por unanimidad, calificándolo de “broma”.

“Tengo que proteger a la Cámara, y tengo que proteger al pueblo estadounidense”, declaró a los periodistas.

Fue una dramática condena de un acuerdo que su homólogo, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, legislador republicano por Dakota del Sur, había negociado tras semanas de esfuerzo, y fue el más reciente giro abrupto en una saga de financiamiento que ha atormentado a los principales republicanos durante gran parte del año.

El colapso del acuerdo deja al Congreso, que ahora está en un receso de primavera de dos semanas, sin una salida fácil del estancamiento que ha mantenido al Departamento de Seguridad Nacional en cierre desde mediados de febrero. También ha expuesto una inusual ruptura entre los dos líderes republicanos en el Congreso, poniendo a prueba sus alianzas mientras trabajan para convertir en ley otro conjunto de prioridades del presidente Donald Trump antes de las elecciones de noviembre.

Es probable que nada de lo que viene será fácil.

Cómo se derrumbó el acuerdo

Thune había negociado durante semanas con senadores demócratas sobre sus exigencias de nuevas restricciones al trabajo de control migratorio del departamento. Se intercambiaron ofertas varias veces. Las conversaciones avanzaron a un ritmo intermitente. Las votaciones fracasaron una y otra vez.

Pero después de que Trump dejara claro el jueves que firmaría una orden ejecutiva para pagar a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte, Thune y el líder demócrata Chuck Schumer, legislador de Nueva York, cerraron un acuerdo: no incluiría fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ni para la Patrulla Fronteriza, y dejaría de lado las exigencias demócratas de nuevos límites para las agencias.

Thune señaló que el Congreso había asignado dinero para la aplicación de las leyes migratorias y dijo a los periodistas que “podemos reabrir al menos gran parte del gobierno y luego veremos a partir de ahí”.

Cuando se le preguntó si había acordado la concertación con Johnson, Thune respondió que ambos se habían enviado mensajes de texto.

“No sé qué hará la Cámara”, dijo el senador la mañana del viernes mientras el acuerdo tomaba forma.

Pero cuando los republicanos de la Cámara despertaron con la noticia, su indignación fue inmediata.

El representante republicano por Nueva York, Nick LaLota, afirmó que, esa mañana, en una llamada de conferencia del Partido Republicano para analizar el camino a seguir, unas cuantas decenas de miembros —desde moderados hasta conservadores de línea dura— se pronunciaron en contra de lo que había hecho el Senado.

“El Senado se acobardó”, sostuvo. “Los cobardes de allí, solo unos pocos de ellos en plena noche, con creo que apenas de tres a cinco senadores presentes en el recinto, se acobardaron porque querían irse a casa por dos semanas. Tenemos que elevar los estándares”.

¿Qué sigue para los republicanos?

La amarga división amenaza con dificultar el trabajo de los líderes republicanos al tratar de impulsar sus prioridades mientras aún tienen garantizado el control de ambas cámaras. Trump ha dicho que la legislación para imponer nuevos y estrictos requisitos de prueba de ciudadanía para votar es su máxima prioridad, pero no hay una vía real para ese plan en el Senado, con su umbral de 60 votos para impulsar la legislación.

Algunos republicanos han presionado por un paquete presupuestario que podría poner en marcha algunas partes de la ley de identificación de votantes. Los republicanos también consideran cómo aprobar una solicitud prevista de la Casa Blanca para financiar la guerra con Irán que podría sumar más de 200.000 millones de dólares, entre otras prioridades.

Mientras tanto, el fracaso del acuerdo de financiamiento ha dado a los demócratas otra oportunidad de atribuir el cierre parcial a los republicanos de la Cámara.

“Ellos saben que esto es una continuación del cierre porque el Senado se fue”, dijo la representante de Massachusetts Katherine Clark, la número dos del liderazgo demócrata. “Así que saben perfectamente lo que están haciendo”.

No está claro qué hará el Senado a continuación. Es poco probable que las conversaciones se reanuden rápidamente. Las negociaciones terminaron de manera agria en ambos bandos, y cada uno culpó al otro de haber movido la meta durante el proceso.

Schumer dijo que estaba orgulloso de su bancada por “mantener la línea”. Pero la senadora republicana de Maine, Susan Collins, quien preside el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado, afirmó que los demócratas fueron “intransigentes e irrazonables”.

Thune dijo creer que los demócratas nunca quisieron un acuerdo y que no votarían por fondos para el ICE en ninguna circunstancia.

“Sentí que, desde el principio, simplemente no querían llegar al ‘sí’”, dijo Thune después de la votación.

Esa dinámica convenció a los senadores de que el acuerdo era la única manera de superar sus divergencias y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional.

Pero el viernes por la noche, los republicanos de la Cámara parecían deleitarse con el hecho de haber desafiado los deseos del Senado. Los miembros del Partido Republicano dijeron que trabajan desde una perspectiva más cercana a la voluntad de sus electores.

Para la representante republicana por Carolina del Norte, Virginia Foxx, la propuesta del Senado no era “nada más que una rendición incondicional disfrazada de solución”. Afirmó que la Cámara “no se doblará hasta someterse por consentimiento”.

Quienes buscaban una salida al cierre parecían desanimados.

“Se necesitan dos cámaras para hacer el trabajo”, dijo el representante republicano moderado de Pensilvania Brian Fitzpatrick. “Al parecer, no hay suficiente comunicación entre esas cámaras”.

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El periodista de The Associated Press Kevin Freking contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP