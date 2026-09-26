¿Cómo está la situación entre Irán y EEUU tras propuesta de Teherán para abrir el estrecho de Ormuz?

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandona el podio tras hablar a la prensa durante la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 25 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El presidente y el ministro de Exteriores de la República Islámica viajaron a Nueva York para la reunión de líderes mundiales de Naciones Unidas y propusieron un acuerdo al gobierno de Estados Unidos que pondría fin a los combates y abriría el estrecho de Ormuz en el plazo de siete días. Eso, siempre y cuando Washington ponga fin a su bloqueo militar a los puertos iraníes, libere activos iraníes congelados y exima de sanciones a las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones —ninguna de ellas nueva.

Lo que cambia esta vez con respecto a intentos fallidos anteriores es el plazo más ajustado. La propuesta de Irán a Donald Trump señalaba que un acuerdo rápido podría ayudarlo en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

Trump pareció dar a primera hora del sábado el primer indicio de su postura al publicar en redes sociales un mapa de la crucial vía marítima denominándola “estrecho Trump”. Casi al mismo tiempo, la prensa estatal iraní reportó que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, regresaba a casa.

Así están las cosas mientras Irán y Estados Unidos intentan, cada uno a su manera, capear el creciente dolor económico tras siete meses de guerra.

Estados Unidos indicó que sus enviados y los iraníes mantuvieron el martes tres horas de conversaciones indirectas a través de los mediadores, las primeras desde que el acuerdo previo entre ambos países —para poner fin a los combates e iniciar conversaciones nucleares— se vino abajo a los pocos días de su firma en junio.

Los últimos contactos fueron positivos y la Casa Blanca estaba abierta a más, manifestó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. el miércoles. Pero Trump había aprovechado su discurso ante la Asamblea General de la ONU en la víspera para amenazar con “aniquilar” a la República Islámica. En su propio discurso un día después, Pezeshkian afirmó que Irán luchará “hasta nuestro último aliento”.

Pese a esto, en los últimos segundos de su intervención, Pezeshkian dijo que Teherán seguía abierto a la vía diplomática.

Irán esboza nueva propuesta a puerta cerrada

En una reunión privada el jueves, al margen del encuentro de la ONU, el principal diplomático de Irán describió la nueva propuesta de Teherán a Estados Unidos. Las condiciones para Washington reflejan en gran medida las acordadas en el pacto de junio que acabó fracasando.

En juego están los principales motivos de frustración para ambas partes.

Abrir el estrecho de Ormuz, del que Irán afirmó haber tomado el control tras ser atacado por Estados Unidos e Israel, aliviaría los mercados globales y reduciría parte de la presión sobre el ejército estadounidense, que ha estado escoltando buques comerciales por la vía marítima ante el riesgo de ataques iraníes.

Levantar el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, así como eximir de sanciones sus ventas de petróleo, permitiría a Teherán exportar más crudo y ayudaría a su maltrecha economía, mientras su moneda alcanza mínimos históricos y la inflación se dispara.

Irán hace otro intento antes de volver a casa

En un indicio de la aparente urgencia de Teherán, Pezeshkian recibió al primer ministro de Qatar, el mediador en las conversaciones indirectas, el viernes temprano, antes de que gran parte de la ciudad de Nueva York se hubiera levantado.

“La decisión está ahora en manos de Estados Unidos”, declaró el viernes por la noche el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ante periodistas. Pero la Casa Blanca se limitó a decir que funcionarios estadounidenses estaban manteniendo conversaciones positivas y constructivas con los mediadores.

Teherán ha pasado largas semanas en conversaciones con Omán, al otro lado del estrecho, acerca de cómo gestionar el tráfico marítimo. Su prisa por alcanzar un acuerdo con Washington, dijeron analistas, refleja que tiene la vista puesta en las elecciones de mitad de mandato. Trump podría decidir que un acuerdo le reporta beneficios políticos. Pero su rechazo conlleva el riesgo de un regreso a los combates que elevaría los precios del petróleo justo cuando más necesita votantes satisfechos.

“Washington puede creer que el tiempo está de su lado: mantener la presión hasta noviembre, evitar otra gran escalada militar antes de las elecciones de mitad de mandato y reevaluar (la situación) después. Teherán puede llegar precisamente a la conclusión opuesta”, escribió el sábado en X Danny Citrinowicz, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Trump ha dicho que no tiene prisa por llegar a un acuerdo mientras Estados Unidos asfixia la economía iraní con sanciones. La Casa Blanca no ha ofrecido aún más detalles acerca de su publicación nocturna en redes sociales sobre el “estrecho Trump”.

En cuanto a Irán, no había indicios inmediatos de que su principal diplomático hubiera abandonado ya Nueva York. En el país, las fuerzas de seguridad iraníes han advertido que todavía les quedan objetivos por atacar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP