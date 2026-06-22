Cómo celebró EEUU su bicenterario: con fuegos artificiales, un Tren de la Libertad y Farrah

ARCHIVO - Diversas embarcaciones participan en la Operación Vela entre la Estatua de la Libertad y el World Trade Center para celebrar el bicentenario de Estados Unidos, el 4 de julio de 1976, en Nueva York. (AP Foto/Eddie Adams, archivo) AP

Tras entrar al cuadrilátero, Apollo se cambia a un disfraz del Tío Sam. “¡Te quiero a ti!”, ruge con la famosa frase del icónico cartel de reclutamiento militar, y a la vez señala a Rocky Balboa, el tipo mucho menos extravagante que ha elegido para este combate del bicentenario en Filadelfia.

Es una de las representaciones más fieles del ambiente del bicentenario estadounidense que se haya plasmado en una película: muchos fuegos artificiales, pero poca reflexión sobre cómo 200 años de independencia condujeron a esto.

Yo tenía 13 años en 1976. Los chicos de mi edad —los últimos de la generación de la posguerra, y la vanguardia de la Generación X— crecimos con escepticismo hacia el gobierno. Habíamos sobrevivido a la guerra de Vietnam y al escándalo Watergate, con algunos momentos de alegría ocasionales —por ejemplo, el alunizaje— que aliviaron el pesimismo. La unión permanecía intacta, pese a que muchos estadounidenses seguían nerviosos.

Mi familia vivía en Newport News, Virginia, no muy lejos del triángulo histórico formado por las localidades de Jamestown, Yorktown y Williamsburg. Así que había mucha expectación en torno al bicentenario. El presidente Gerald Ford y su esposa, Betty, dieron un paseo en carruaje por la zona del distrito histórico Colonial Williamsburg, vinieron gobernantes extranjeros de visita, y ese distrito histórico, conocido como el museo viviente, organizó con regularidad recreaciones de los acontecimientos que llevaron a la firma de la Declaración de Independencia.

Ford y muchos otros dignatarios fueron a la ciudad de Nueva York para lo que el presidente llamó “el mejor 4 de julio que veremos jamás”. La Operación Vela fue un desfile en el que participaron 16 grandes veleros y más de 100 embarcaciones menores de diversas partes del mundo, incluida la Unión Soviética. Fue un gran alivio para la Gran Manzana, atribulada en aquella época, que demostró que “los neoyorquinos podían llevarse bien, incluso en tiempos difíciles”, según el Centro Gotham para la Historia de Nueva York.

Todos a bordo del Tren de la Libertad

Para los aficionados a la historia que no pudieron realizar el viaje a la costa este, estaba el Tren de la Libertad Estadounidense, un coloso de 26 vagones que recorrió los 48 estados contiguos. Exhibió artefactos de hasta dos siglos de antigüedad, incluida la copia de la Constitución que tenía George Washington; el documento original de la Compra de la Luisiana; el vestido que usó Judy Garland en “El Mago de Oz”, y una roca lunar. Merle Haggard incluso compuso una canción sobre el ferrocarril.

En la pared de mi habitación yo tenía un cartel genial del Tren de la Libertad en tercera dimensión. Pero otro póster captó la atención de todos en 1976: el que mostraba a Farrah Fawcett-Majors, la estrella del programa “Charlie’s Angels”.

Es patriótico a su manera: ahí está Farrah, con su voluminoso peinado, una sonrisa radiante y un traje de baño rojo, y posa frente a una manta roja, blanca y azul. Puede que la combinación de colores no haya sido intencional, pero bien podría titularse “Prototipo de la chica estadounidense” por la forma en que presenta lo que gran parte de la sociedad consideraba como tal.

Era posible tener acceso a muchos artículos coleccionables conmemorativos más elaborados. Una búsqueda rápida en eBay, en 2026, revela cientos de platos, vasos, jarras de cerveza y calcomanías coleccionables. El gobierno acuñó monedas especiales de 25 centavos, emitió sellos postales y produjo matrículas especiales para vehículos. Y, por supuesto, la famosa Madison Avenue se sumó a la tendencia y vendió cereales, dulces, cerveza y refrescos del bicentenario. Se podía conseguir una lata de 7-Up diferente para cada uno de los 50 estados.

Incluso el creador de la Pet Rock —el absurdo fenómeno de 1975 que, efectivamente, era una piedra en una caja que se suponía que uno tenía como mascota— intentó aprovechar el ambiente de las celebraciones. Lamentablemente esta tendencia ya había pasado de moda, y la Pet Rock del Bicentenario fracasó. Hubiera sido mejor comprar un dispensador Pez con la cabeza de Paul Revere o de Betsy Ross.

La televisión abierta —recuerde, en Estados Unidos sólo había tres cadenas— fue más discreta. Para los niños, la popular serie de la ABC, “Schoolhouse Rock!”, dio origen a “America Rock”. Si bien esa caricatura incluía algo de historia, se la recuerda principalmente por la melancólica lección de civismo “I’m Just a Bill” (Sólo soy un proyecto de ley).

Más destacado fue el “Bicentennial Minute” (El minuto del bicentenario) de la división de noticias CBS News. A partir del 4 de julio de 1974, apenas un mes antes de la renuncia del presidente Richard Nixon, se transmitió todas las noches en horario estelar y presentó las noticias de 200 años atrás. Fue tan omnipresente que programas de comedia como “All in the Family” hicieron referencia a él; “Saturday Night Live”, que debutó en 1975, le rindió homenaje con un “Bisexual Minute” (Minuto bisexual).

Aun así, las tres cadenas se volcaron en la programación del 4 de julio de 1976: Walter Cronkite encabezó la cobertura con 16 horas en la CBS, mientras que, en la NBC, el programa “Bob Hope’s Bicentennial Star-Spangled Spectacular” (El espectacular especial del bicentenario de Bob Hope, con estrellas invitadas), del que se dijo que fue “el espectáculo que tardó 200 años en producirse”, lo celebró con Sammy Davis Jr., Captain & Tennille, y Donny y Marie Osmond.

Los portadores de malas noticias

Desde luego, no todos estaban de humor para celebrar. Richard Pryor lanzó un influyente álbum titulado “Bicentennial” (Bicentenario), seguido de un insulto racista. La canción que da título al álbum es un monólogo de un esclavo de 200 años y concluye con la frase: “Nunca lo voy a olvidar”. En “Bicentennial Prayer” (Oración del Bicentenario), del mismo álbum, Pryor proclama: “Celebramos 200 años de gente blanca que patea traseros".

La música popular tampoco estaba particularmente de humor patriótico. El éxito de Elton John de 1975, “Philadelphia Freedom”, se convirtió en una especie de himno de facto, aunque trata muy poco sobre Filadelfia y más sobre la independencia individual.

De hecho, la actitud pop predominante era: Olvidemos este desastre que hemos dejado atrás y vayamos a la discoteca. Así que las listas de sencillos de Billboard estuvieron encabezadas por temas como “Disco Lady”, de Johnnie Taylor; “Boogie Fever”, de The Sylvers; “You Should Be Dancing”, de los Bee Gees, y “(Shake Shake Shake) Shake Your Booty”, de KC and the Sunshine Band.

En las listas de álbumes más populares, la cultura hippie californiana se sacudía la resaca con discos introspectivos como “Hotel California”, de Eagles, y “The Pretender”, de Jackson Browne. Y algo más comenzaba a surgir en la ciudad de Nueva York con los agresivos debuts de los Ramones y Blondie. El logo de los Ramones incluía un águila con una rama de olivo y un bate de béisbol, y su repertorio incluía lo que se convertiría en un futuro himno de los estadios: “Blitzkrieg Bop”. ¿Qué podía ser más estadounidense?

Y ya que hablamos del pasatiempo nacional de Estados Unidos, sería omiso si no mencionara la película más divertida del año: “The Bad News Bears”. Es sobre béisbol a la manera en que debe jugarse: por un grupo de chicos delincuentes malhablados, entrenados por un veterano alcohólico y gruñón encarnado por Walter Matthau. Alerta de dos spoilers de hace 50 años: Al igual que Rocky, los Bears no ganan al final del filme. Pero sí que se divierten.

No se puede decir lo mismo de los personajes de la mayoría de las películas dramáticas de 1976. Hollywood hizo todo lo posible por estrenar una cinta patriótica en junio —“Midway”, filme épico de la batalla de la Segunda Guerra Mundial—, pero pasó sin pena ni gloria rápidamente. La película más taquillera del 4 de julio fue “The Omen”, sobre un niño de aspecto angelical que resulta ser el Anticristo.

Películas más prestigiosas continuaron lidiando con la paranoia de la era de Nixon. “All the President’s Men” dramatizó la investigación del periódico The Washington Post sobre el escándalo Watergate. En “Taxi Driver”, un veterano de la guerra de Vietnam planea asesinar a un aspirante a la presidencia. En “Network”, un presentador de televisión insta a sus televidentes a abrir sus ventanas y gritar: “¡Estoy furioso a más no poder y no lo voy a tolerar más!”

Las tres son ya clásicos indiscutibles. Las tres fueron nominadas al Óscar a la Mejor Película. Y las tres perdieron ante “Rocky”.

FUENTE: AP