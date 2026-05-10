Como en ascenso, su victoria 1-0 al Hellas Verona los lleva a los torneos europeos

Jugadores del Como celebran la victoria 1-0 ante el Hellas Verona al final del encuentro de la Serie A el domingo 10 de mayo del 2026. (Paola Garbuio/LaPresse via AP) AP

Y eso incluso podría ser la Liga de Campeones.

El Como venció el domingo 1-0 al Hellas Verona de visita en la Serie A para garantizarse un lugar al menos en la Conference League, ya que no puede terminar por debajo del sexto puesto. Anastasios Douvikas anotó para el Como.

El resultado también dejó al Como a solo dos puntos del AC Milan, cuarto clasificado, que más tarde juega contra el Atalanta. La Roma quedó igualada en puntos con el Milan tras arrancar una dramática victoria 3-2 en Parma.

Quedan dos jornadas en la Serie A después de este fin de semana.

El Como progresó rápidamente desde que los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco Roberto Budi Hartono y Michael Bambang Hartono compraron el club en 2019, cuando estaba en la Serie D.

El fútbol europeo podría ser suficiente para mantener al entrenador Cesc Fàbregas en el club, ya que, según se informa, equipos más grandes de toda Europa están interesados en el técnico de 39 años, quien ha impresionado en su primer puesto como entrenador.

Final dramático

La Roma marcó dos goles en lo profundo del tiempo añadido para arrebatar una victoria remontando en Parma y reforzar sus esperanzas de meterse en la Liga de Campeones.

La Roma se encaminaba a la derrota cuando Mandela Keita le dio al Parma la ventaja 2-1 a los 87 minutos.

Sin embargo, el suplente Devyne Rensch empujó tanto del empate en el cuarto minuto del tiempo añadido y luego provocó un penal cuando él y el defensor del Parma Sascha Britschgi cayeron al suelo mientras forcejeaban por el balón.

El árbitro inicialmente concedió un tiro libre al Parma, pero luego revocó su decisión tras la revisión en video, le mostró a Britschgi una segunda tarjeta amarilla —y lo expulsó— para darle un penal a la Roma que Donyell Malen convirtió en el undécimo minuto del tiempo añadido.

Vardy le da esperanza al Cremonese

El primer gol de Jamie Vardy desde enero encaminó al Cremonese hacia una victoria vital por 3-0 sobre el colista Pisa, que jugó la mayor parte del segundo tiempo con nueve hombres.

El Pisa ya había descendido matemáticamente y tuvo el peor inicio posible cuando el defensor Rosen Bozhinov recibió dos tarjetas amarillas en los primeros 24 minutos y fue expulsado.

Vardy anotó siete minutos después y Federico Bonazzoli duplicó la ventaja del Cremonese al inicio del segundo tiempo.

La situación empeoró aún más para el Pisa al 57, cuando al mediocampista Felipe Loyola le mostraron tarjeta roja directa por una peligrosa entrada con las dos piernas sobre Giuseppe Pezzella.

David Okereke cerró la cuenta para el Cremonese, que se colocó a un punto de la salvación.

La Fiorentina y el Genoa ya están matemáticamente a salvo tras empatar 0-0.

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FUENTE: AP