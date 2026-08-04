Comité del Senado dispuesto a aprobar nominación de Blanche tras acuerdo con republicanos disidentes

La nominación de Blanche previsiblemente será aprobada por el Comité Judicial del Senado y remitida al pleno de esa instancia legislativa, tras el acuerdo alcanzado a última hora del domingo con los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, quienes habían exigido garantías por escrito sobre el acuerdo para poner fin al litigio de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales.

Cornyn y Tillis se habían negado a votar a favor de la nominación hasta que el Departamento de Justicia confirmara por escrito que estaba descartado el fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que dicen haber sido procesados por motivos políticos.

Tras días de negociaciones, Blanche emitió una orden el domingo por la noche en la que confirmó “más allá de toda duda, que no existe ningún Fondo”.

Desde que se anunció el acuerdo de la demanda de Trump, “no se nombró a ningún miembro; no se transfirieron fondos; no se estableció ningún proceso para recibir reclamaciones; no se pagó ninguna reclamación”, indicó la orden.

Cornyn y Tillis también habían presionado para aclarar otra parte del acuerdo que otorgaría a Trump y a miembros de su familia inmunidad frente a auditorías fiscales.

Ahora el Departamento de Justicia aclaró por escrito que el pacto de inmunidad frente a auditorías fiscales se aplica únicamente a reclamaciones abiertas en el momento del pacto y no protege a Trump de futuras investigaciones. También deja claro que solo las partes demandantes —Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump— están cubiertas por el arreglo.

Los demócratas sostienen que la orden de Blanche no es suficiente para impedir que el gobierno reactive el fondo después de la confirmación de Blanche y han pedido legislación para prohibirlo de manera permanente. La orden tampoco impide que el gobierno compense a aliados de Trump —incluidas personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021— mediante un proceso establecido previamente que permite a la gente presentar reclamaciones por daños si considera que el gobierno la perjudicó.

Blanche ha enfrentado un intenso escrutinio sobre su capacidad para mantener independencia respecto de la Casa Blanca, la persecución del Departamento de Justicia contra adversarios políticos del presidente y la difusión de documentos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Pero fue el acuerdo sobre el fondo para beneficiar a partidarios del gobierno lo que amenazó con descarrilar la nominación de Blanche, lo que obligó a retrasar la votación del comité la semana pasada en medio de la presión de los dos senadores republicanos, quienes no regresarán al Congreso después de que sus mandatos terminen en enero.

La demanda de Trump ha sido duramente criticada por la forma sumamente inusual en que se manejó, con el presidente impugnando a una agencia supervisada por el poder ejecutivo que él encabeza. Un juez arremetió el mes pasado contra el caso, al calificarlo como un ejercicio impropio de beneficio propio, y remitió a uno de los abogados de Trump que la presentó para una posible acción disciplinaria.

Blanche, ex fiscal federal y abogado de Trump durante los juicios que enfrentó, llegó al Departamento de Justicia el año pasado como subsecretario. Fue ascendido a secretario interino después de que la entonces secretaria Pam Bondi no lograra cumplir las exigencias de Trump de procesar a quienes él percibía como sus oponentes políticos.

Aunque Blanche insistió en que no estaba “audicionando” para el cargo permanente, actuó con rapidez para acelerar investigaciones contra adversarios de Trump y promover otras prioridades de la Casa Blanca, lo que provocó la condena de críticos que afirman que no se ha desprendido de su condición de abogado personal de Trump.

Poco después de que Blanche asumiera el máximo cargo, el Departamento de Justicia se movió para acusar formalmente al exdirector del FBI James Comey por enviar un mensaje que incluía la foto de unas conchas marinas haciendo la figura de “86 47”. Según los fiscales, eso era una amenaza contra Trump.

Los abogados de Comey han acusado al Departamento de Justicia de engañar a jueces, presentar documentos con afirmaciones falsas y ocultar hechos para impulsar un procesamiento con motivación política.

Por separado, Blanche designó a Joseph diGenova, un exfiscal del Departamento de Justicia de 81 años de la administración Reagan, para supervisar una investigación con sede en Florida sobre si antiguos funcionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia conspiraron durante la última década para socavar a Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP