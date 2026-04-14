Comienza nuevo juicio en Argentina para definir responsabilidades por la muerte de Diego Maradona

Un peatón pasa con un cubo junto a un grafiti que representa al fallecido futbolista Diego Maradona en Buenos Aires, Argentina, el lunes 13 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) AP

El primer juicio sobre la muerte de astro comenzó en marzo del 2025 y fue anulado dos meses después en medio del escándalo en que quedó envuelta la jueza Julieta Makintach, uno de los miembros del tribunal y quien participó en la realización de un documental sobre el caso sin el consentimiento debido, viciando el proceso. Makintach terminó siendo destituida como jueza.

Siete profesionales de la salud se sientan por segunda vez en el banquillo de los acusados señalados de tener algún grado de responsabilidad penal en el fallecimiento de Maradona por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural en su cabeza.

Los abogados defensores sostienen que el capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986 sufría de un cuadro clínico complejo y que no hubo delito alguno.

El debate oral comenzó un mes después de la fecha prevista debido a que el tribunal de la localidad bonaerense de San Isidro que lo encabeza adujo semanas atrás que una variación en el número de testigos obligaba a reorganizar el cronograma de audiencias.

La audiencia del martes arrancó en medio de una gran atención mediática debido a que en mayo de 2025 un primer proceso oral fue anulado por la conducta indebida de una jueza que integraba el tribunal a cargo e integrado por tres magistrados.

El tribunal que encabezará el debate en esta ocasión está conformado por tres jueces distintos ante los cuales desfilarán unos 100 testigos. Llevará a cabo dos audiencias por semana durante el proceso que está previsto que se prolongue varios meses.

Familiares y allegados del exfutbolista se sentaron en los bancos más cercanos al estrado donde se encuentran los jueces.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina —las hijas mayores del exfutbolista y parte querellante—dijo confiar en el nuevo tribunal en declaraciones realizadas a periodistas antes de entrar a la sala de audiencias. “Depositamos muchísima confianza; son jueces de mucha experiencia y trayectoria”.

Burlando señaló que las hijas de Maradona “llegan muy cansadas” al nuevo proceso judicial. “Es muy difícil; son las hijas de Maradona, frente a eso ya no es fácil, y la circunstancia de que ni siquiera puedan tener un instante de alivio para saber lo que paso con el papá...aunque nosotros estamos convencidos de lo que pasó”.

Mientras el abogado hablaba, algunos fanáticos de Maradona se apostaron en las inmediaciones con banderas y carteles en apoyo a su ídolo.

Acusados e imputaciones

La fiscalía sostiene que durante la internación médica en la vivienda alquilada por Maradona para recuperarse de la operación los profesionales acusados no le atendieron adecuadamente.

Entre los principales acusados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; además están imputados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería, y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Los procesados están acusados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

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FUENTE: AP