Comienza la Semana del Oso Gordo por la corona de Alaska: ¿repetirá Chunk, campeón de 1.200 libras?

ARCHIVO - Esta imagen proporcionada por el Servicio Nacional de Parques Nacionales de Estados Unidos muestra al oso 32, Chunk, en el Parque Nacional Katmai en Alaska, el 19 de septiembre de 2024. (E. Johnston/Servicio Nacional de Parques Nacionales via AP, Archivo) AP

La votación en línea para la Semana del Oso Gordo, el concurso anual que enfrenta a los rollizos residentes del Parque Nacional y Reserva Katmai por el título del úrsido más descomunal, comenzó el martes.

El ganador del año pasado, Chunk —conocido oficialmente como el Oso 32—, tiene ganas de repetir. El peso de Chunk en 2025 se estimó en 1.200 libras, lo que le dio una victoria por un margen estrecho. Este año está de vuelta y se enfrenta a una competencia corpulenta como Gully —también conocido como el Oso 903—, descendiente de Grazer, campeona en dos ocasiones.

El concurso, que cumple su 12º año, celebra la resiliencia de los 2.200 osos pardos que viven en la reserva de la península de Alaska, que se extiende desde la esquina suroeste del estado hacia las islas Aleutianas. Los animales se dan un festín con el abundante salmón que regresa al río Brooks, a veces atrapando los peces en el aire cuando los peces avanzan río arriba para desovar.

El evento de este año presenta a 16 osos que se enfrentan en un torneo de eliminación directa, con un cuadro al estilo de llaves. Toda la votación se realiza en línea en www.fatbearweek.org, y el ganador se anunciará el 29 de septiembre. El público puede ver a los osos en las cámaras de transmisión en vivo de explore.org antes de decidir su favorito.

“Los osos gordos son osos exitosos”, señala el sitio web de la organización sin fines de lucro. Se atiborran de salmón a partir de finales de junio para acumular reservas de grasa y prepararse para la hibernación invernal, periodo en el que no comen ni beben y pierden un tercio de su peso corporal.

Los osos pardos machos adultos suelen pesar entre 600 y 900 libras (aproximadamente 270 a 410 kilogramos) a mediados del verano. Para cuando están listos para hibernar tras darse un festín con el salmón migratorio y en época de desove —cada uno come hasta 30 peces al día—, los machos grandes pueden superar con creces las 1.000 libras (454 kilogramos). Las hembras son alrededor de un tercio más pequeñas.

Los votantes del concurso en línea pueden revisar fotos del antes y el después de los osos: esbeltos al inicio del verano y más gordos al final. En realidad no se les pesa —imagínese ese proceso—, y algunos aficionados eligen a su favorito por su apariencia o por su historia.

Para aparecer en el concurso, los osos deben frecuentar el área alrededor del río.

Las cámaras en vivo en Brooks Falls captaron los momentos de 2024 en los que el cachorro de la osa 128 Grazer resbaló por la cascada y flotó hasta el lugar de pesca ocupado por Chunk, quien atacó e hirió al cachorro. Grazer peleó con Chunk, pero el cachorro finalmente murió. Tras la dramática pelea, los aficionados que votaban le dieron a Grazer una victoria sobre Chunk. Luego Chunk regresó en 2025 para llevarse el título.

La Semana del Oso Gordo se inició en 2014 como una forma interactiva de informar al público sobre los osos pardos, los primos costeros de los grizzlies.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP