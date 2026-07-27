Comey pide desestimar cargos, dice que foto era expresión política, no amenaza

El ex director del FBI James Comey en el Congreso en Washington el 8 de junio del 2017. (AP foto/Andrew Harnik) AP

Los abogados de Comey sostienen que el gobierno no puede demostrar que la foto de conchas en Instagram, con la disposición numérica “86 47”, constituyera una “amenaza real” contra el presidente republicano, quien despidió a Comey en 2017 y ha pedido públicamente que se le procese. El mensaje incluye el número 86, que algunos interpretan como "eliminar" o "expulsar", y el número 47, que podría interpretarse como alusión a Trump, el 47° presidente de Estados Unidos.

En documentos judiciales, los abogados señalan que la frase ha aparecido en miles de artículos vendidos en internet y se muestra con regularidad en protestas.

“Pero ahora el gobierno señala a dedo al señor Comey para procesar a uno de los críticos más prominentes del Presidente por publicar la declaración de oposición política de otra persona”, escribieron sus abogados. “Ese intento de suprimir la expresión política esencial contraviene tanto las leyes en cuestión como la Primera Enmienda”.

El caso de las conchas contra Comey fue el segundo en meses dirigido contra el exdirector del FBI, un adversario de Trump a quien el presidente ha llamado “una basura corrupta” y otros calificativos despectivos.

Un caso anterior en Virginia que acusaba a Comey de mentir al Congreso fue desestimado en noviembre pasado, después de que un juez concluyera que el fiscal que lo acusó a él y a otra adversaria de Trump, la fiscal general de Nueva York Letitia James, había sido designado ilegalmente.

En términos más amplios, el caso forma parte de una campaña de represalias del Departamento de Justicia, que ha iniciado investigaciones en todo el país contra adversarios de Trump. Comey ha provocado la ira de Trump por haber supervisado los primeros meses de una investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 se coordinó con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de ese año.

La acusación formal de dos cargos imputa a Comey haber hecho “a sabiendas y deliberadamente” una amenaza de “quitar la vida y causar daño corporal” a Trump, así como haber transmitido una amenaza a través del comercio interestatal. No aporta pruebas de que Comey amenazara a Trump de manera consciente —sobre todo porque Comey ha dicho lo contrario—, pero sugiere que “un destinatario razonable que esté familiarizado con las circunstancias interpretaría” el mensaje como una amenaza.

El Servicio Secreto entrevistó a Comey el año pasado por la publicación, después de que funcionarios del gobierno de Trump afirmaran que estaba promoviendo el asesinato de Trump. Comey borró la publicación poco después de hacerla y escribió: “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia” y “Me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación”.

“Aun si ‘86 47’ pudiera, de manera inverosímil, leerse como una insinuación de violencia, un observador razonable seguiría entendiendo la publicación del señor Comey como mera hipérbole política, no como una amenaza real”, escribieron los abogados de Comey. “La Corte Suprema ha rechazado procesamientos basados en expresiones mucho más directamente amenazantes que esta publicación de conchas del señor Comey”.

El Departamento de Justicia no ha dado más detalles sobre ninguna prueba de intención que tenga el gobierno. Pero el secretario de Justicia interino Todd Blanche declaró a principios de este año que los fiscales en todos los casos demuestran la intención “con testigos, con documentos, con el propio acusado en la medida en que sea apropiado”.

“Y así es como probaremos la intención en este caso”, manifestó Blanche en abril, poco después de ser ascendido para dirigir el departamento tras el despido de Pam Bondi.

Trump, en una entrevista el año pasado con Fox News Channel, acusó a Comey de saber “exactamente lo que eso significa”.

“Un niño sabe lo que eso significa”, dijo Trump. “Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significa, eso significa asesinato, y es totalmente obvio”.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP