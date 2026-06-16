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Comentarios filtrados sobre astro surcoreano Son Heung-min provocan cisma con medios en el Mundial

GUADALAJARA, México (AP) — La antesala de Corea del Sur para el partido del Mundial contra México el jueves se han visto eclipsado por una ruptura entre los jugadores y los medios nacionales tras comentarios despectivos sobre el capitán Son Heung-min que fueron captados por una cámara.

El surcoreano Son Heung-min felicita a su compañero Hwang In-beom (derecha) luego que éste hizo el primer gol de Corea del Sur en el partido contra la República Checa por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en Zapopán, México. (AP Foto/Matías Delacroix)
El surcoreano Son Heung-min felicita a su compañero Hwang In-beom (derecha) luego que éste hizo el primer gol de Corea del Sur en el partido contra la República Checa por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en Zapopán, México. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

La Asociación de Fútbol de Corea expresó que lamenta “los comentarios inapropiados realizados por parte de algunos miembros del personal de medios durante el entrenamiento de la selección nacional de fútbol en el campamento base de Guadalajara”. El ente añadió que los comentarios causaron “gran conmoción y decepción” dentro del plantel.

El incidente ocurrió durante una sesión de entrenamiento abierta el 7 de junio, días antes de que Corea del Sur debutase en el Mundial con una victoria 2-1 sobre la República Checa.

Son, de 33 años, que corría junto a sus compañeros, fue objeto de burlas por parte de personal de medios no identificado por su historial militar, según imágenes grabadas por la cadena JTBC, el titular oficial de los derechos del torneo en Corea del Sur. El video se filtró posteriormente, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales.

Al ayudar a Corea del Sur a ganar el oro en los Juegos Asiáticos de 2018, Son obtuvo una exención del servicio militar obligatorio de 21 meses exigido a los hombres aptos.

Son completó después deberes alternativos, incluido un curso de entrenamiento militar de tres semanas en 2020 y servicio comunitario.

La federación señaló en un comunicado del lunes que “seguirá priorizando la protección del plantel y se esforzará por crear un entorno mediático saludable”.

Según reportes locales, desde entonces los jugadores surcoreanos se han abstenido de hablar con los medios nacionales fuera de los compromisos oficiales del Mundial, y se han cancelado entrevistas programadas con futbolistas.

La federación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Son, que dejó Tottenham para incorporarse a Los Angeles FC hace un año, desperdició ocasiones en la victoria sobre la República Checa, en la que Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu anotaron los goles en Guadalajara.

Corea del Sur volverá a Guadalajara cuando enfrente a México el jueves por la noche en la segunda jornada del Grupo A.

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AP Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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